Ховається як може: Путін поставив систему ППО біля ще однієї своєї резиденції

У російського диктатора все настільки з так званою спецоперацією йде за планом, що він встановлює системи ППО уже й поблизу власних резиденцій. Таку систему раніше бачили поблизу резиденції Путіна в новгородському селі Ящереве, а тепер вона з'явилася недалеко від можливої резиденції у Краснодарському краї.

Про встановлення системи ППО "Панцир С-1" поблизу резиденцій диктатора повідомили російські ЗМІ, пише 24 Канал.

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Де зафіксували системи ППО

Як заявили російські ЗМІ, встановлення системи ППО зафіксували на галявині поблизу дороги, яка розташована за один кілометр від резиденції публічного акціонерного товариства "Газпром". Однак за даними розслідувачів, хоч юридично резиденція у Червоній Поляні Краснодарського краю належить компанії, але фактично є секретною зимовою резиденцією самого Путіна.

Зауважимо, що й сама резиденція нашпигована засобами безпеки. Зокрема, у ній є система радіолокації, що дозволяє відстежувати дрони, заховані в стінах "жучки" та саморобні бомби.

Шале "Ачіпсе", поблизу якого й встановили ППО, було збудоване ще у 2014 році до Зимових Олімпійських ігор у Сочі. Володимир Путін їздить туди, щоб кататися на лижах.

Що відомо про шале "Ачіпсе"

Резиденція російського диктатора розкинулася на 20 гектарах землі. Там збудовані:

два будинки,

корпус для супроводжуючих,

вертолітний майданчик,

власний підйомник.

Сам же будинок має чотири поверхи, два з яких заховані під землею. При цьому його загальна площа сягає 3800 квадратних метрів.

Також росЗМІ повідомили, що неподалік від ймовірної резиденції Путіна є також резиденція експрезидента Дмитра Медведєва "Псехако".