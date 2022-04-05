Путін повинен постати перед Міжнародним трибуналом, – прем'єр Косово
Джерело:CNN
Злочини, які чинять російські військові, засуджує весь світ. А віддає злочинні накази Володимир Путін. І він, на думку прем'єр-міністра Косово повинен постати перед Міжнародним трибуналом.
В інтерв'ю прем'єр-міністр Косово Альбін Курті підкреслив, що Росія "виразно" скоює військові злочини в Україні. Тож за це повинен відповідати не лише кожен військовий, а й головнокомандувач країни Володимир Путін.
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Путін повинен постати перед трибуналом
Курті підкреслив, що жахливі злочини на сході України, які весь світ спостерігає, – військові злочини. Але слідчим необхідно довести також злочини проти людяності та геноцид в країні.
Я вважаю, що Кремль задіяв усю цю військову машину для скоєння цих злочинів проти беззбройних цивільних,
– додав він.
Тож, на думку прем'єра, Володимир Путін повинен постати перед Міжнародним трибуналом.
Також, підкреслив прем'єр-міністр, у Косово зміцнюють свій оборонний бюджет. Уряд країни готується до можливості втручання Росії або поширення конфлікту на Західних Балканах.
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