Путін повірив у свою геніальність і зробив найтрагічнішу помилку в історії

У Росії говорити правду про війну стає все складніше. Влада забороняє називати війну війною. Ліквідовані "Дождь" та "Эхо Москвы". Дума приймає закон, за яким можна відправити у в'язницю будь-кого, хто висловлюється про «спецоперацію» інакше, ніж звучить офіційна версія.

Не мовчати

Говорити правду складно та небезпечно – але необхідно. Інакше ми перетворимося на бидло.

Важливо Росія відновитись після воєнної поразки й економічної руїни вже не зможе

Тому сьогодні хочу поділитися своїм розумінням того, що відбувається. Хочу пояснити, чому у Путіна не вийшов бліцкриг, чому російську армію не зустрічають квітами і які колосальні втрати зазнає Росія через цю криваву авантюру.

Історія повторюється

По суті, Путін повторив типову помилку російських вождів, які надто довіряли генералам і впадали в мілітаристську ейфорію.

Микола Другий розв'язав "маленьку звитяжну війну" з Японією, яка обернулася важкими втратами, економічною кризою та втратою територій на сході.

Борис Єльцин повірив міністру Грачову, який обіцяв взяти Грозний за дві години силами десантного полку. А в результаті Росія отримала жахливу за своєю жорстокістю чеченську війну та море людських жертв.

І ось тепер Путін дозволив генералам переконати себе в тому, що Україна буде взята під контроль із мінімальними втратами та в найкоротші терміни. Натомість ми отримали національну катастрофу.

Пропаганда так довго переконувала нас у геніальності Путіна, що він, здається, і сам у це повірив, зробивши найтрагічнішу помилку у сучасній російській історії.

Тепер у нього до кінця днів горітиме земля під ногами. А заразом і в нас усіх, на жаль.

Україна закликає світ вимагати від НАТО закриття неба – дивіться відео:

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