Путін поїде в Китай: коли відбудеться візит та що будуть обговорювати

Російський президент відвідає Китай найближчими днями. Це другий візит Владіміра Путіна менше ніж за рік.

Російський президент Владімір Путін відвідає Китай 16 – 17 травня. Цей візит відбудеться трохи більше, ніж за тиждень після початку нового терміну правління Путіна.

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Деталі візиту

Російські ЗМІ пишуть, що візит охопить два міста – Пекін та Харбін. Путін та Сі Цзіньпін проведуть переговори. За підсумками зустрічі планується підписання документів.

У рамках візиту Путіна до КНР планується також його зустріч із прем'єром Державної ради країни.

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