Путін поїде в Китай: коли відбудеться візит та що будуть обговорювати
14 травня 2024, 14:21Читать новость на русском
Джерело:CNN
Російський президент відвідає Китай найближчими днями. Це другий візит Владіміра Путіна менше ніж за рік.
Російський президент Владімір Путін відвідає Китай 16 – 17 травня. Цей візит відбудеться трохи більше, ніж за тиждень після початку нового терміну правління Путіна.
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Деталі візиту
Російські ЗМІ пишуть, що візит охопить два міста – Пекін та Харбін. Путін та Сі Цзіньпін проведуть переговори. За підсумками зустрічі планується підписання документів.
У рамках візиту Путіна до КНР планується також його зустріч із прем'єром Державної ради країни.
Сі Цзіньпін хоче, щоб Україна та Росія були в "рівних умовах"
- За словами голови КНР, його країна готова підтримати мирну конференцію лише за умови, що в ній буде брати участь Росія. Сі Цзіньпін хоче, щоб між Україною та Росією були рівні умови. Перебуваючи з офіційним візитом у Франції, на спільній пресконференції з президентом Еммануелем Макроном, китайський лідер заявив, що прагне відновлення діалогу між Росією та Україною для обговорення мирних планів.
- Заяви, зроблені Сі Цзіньпіном під час зустрічі з президентом Франції та його дії сильно відрізняються. За його словами, Китай неодноразово заявляв про свою позицію щодо російсько-української війни. Пекін нібито відіграє важливу роль у забезпеченні миру. Хоча при цьому ж голова КНР підіграє Кремлю, називаючи війну та російське вторгнення "українською кризою".
- Сі Цзьньпін наголосив, що на майбутній міжнародній мирній конференції мають бути представлені й Україна, й Росія, що повинно забезпечити рівну участь усіх сторін та справедливе обговорення всіх мирних планів. Втім, наразі Китай не використовує жоден зі своїх важелів впливу на Росію для досягнення миру в Україні.