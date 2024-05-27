Чому Путін намагається втекти з Москви: політтехнолог назвав страхи диктатора

Після так званої "інавгурації" російський президент Владімір Путін подався у турне "дружніми" країнами. Спершу глава Кремля відвідав Китай, потім посеред ночі прилетів до Білорусі й у неділю, 26 травня, прибув до Узбекистану.

Усі останні поїздки Путіна насправді це не зовсім державні візити зосереджені на поглибленні відносин між країнами. В етері 24 Каналу політтехнолог Михайло Шейтельман назвав основну причину закордонного турне російського диктатора.

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Чого боїться диктатор

"Зараз Путін їде з Москви, адже там у нього відбувається величезна реформа міністерства оборони. Реформа – це м'яко сказано, по-чесному революція в міноборони. Садять одного за іншим генералів, чиновників. Звісно, Путін очікує, що у будь-який день може відбутися бунт серед військових, адже зараз у підвалах ФСБ сидять високопоставлені люди, які буквально вчора керували цілими арміями", – мовив Шейтельман.

Ексміністра оборони Сєргєя Шойгу, якого призначили секретарем ради безпеки, й начальника генерального штабу російської армії Валєрія Герасимова намагаються відсунути від величезного грошового потоку у розмірі 110 мільярдів доларів.

За такі гроші не просто вбивають, за такі гроші якраз і відбуваються революції, державні перевороти тощо,

– зауважив політтехнолог.

Зверніть увагу, наприклад, на візит Путіна в Білорусь. Він прилетів туди вночі, але державні візити ніхто не здійснює о 23:00. Такого формату у світі не існує, а потім наступного дня до нього прилетіла делегація у складі Андрєя Бєлоусова та Сєргєя Лаврова.

Ціль візиту в Узбекистан

Одна з цілей закордонних візитів – це поки що триматися якомога далі від Москви. Бунт Євгєнія Пригожина стався 23 червня 2023 року, але передумови виникли восени 2022 року. Зараз склалася приблизно така ж ситуація – назріває бунт, для якого є реальні причини.

Друга практична мета з Узбекистаном – вона в України з Росією у якомусь сенсі спільна, адже ми всі боремося за увагу Узбекистану, як країни, яка виробляє найбільше у світі бавовни, що підходить для виробництва артилерійських снарядів,

– зазначив Шейтельман.

Він додав, що не дарма Еммануель Макрон минулого літа їзди до Узбекистану, Киргизстану, Казахстану. Нам не вистачає бавовни для виробництва пороху.

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