Путін знову змінив завдання: з чим пов'язані тактичні просування росіян на Сході

За тактичні успіхи Росія платить стратегічними втратами. Зараз приблизно один вбитий або поранений росіянин припадає на кожен квадратний метр окупованої території.

Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко. Він додав, що за таких втрат Росії складно досягати як стратегічних, так і оперативних результатів. Нинішні просування росіян пов'язані з тим, що вони знаходять території, на яких тривалий час йшли бої, і де все зруйновано та випалено.

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"Іноді українські війська відходять не тому, що їх відтискають росіяни, а тому, що втрачається доцільність утримання руїн населеного пункту. Адже там немає можливості укріпитися, а місцевість настільки простріляна після місяців боїв, що доводиться відходити на інші рубежі", – сказав Іван Тимочко.

Великі втрати і рішення Путіна

Він додав, що така ситуація спостерігатиметься й надалі. Росіяни вийшли на "плато можливостей" ще наприкінці грудня – на початку січня. Саме ця їхня певна інертність і супроводжувалася великими втратами.

Чи зможуть вони зараз поповнювати резерви, тим більше в умовах, коли їхні втрати зростають, а тенденція до поповнення армії, навпаки, зменшується? Але це не означає, що Владімір Путін цього не розуміє і не шукатиме шляхів вирішення проблеми,

– зазначив Тимочко.

Він пояснив, що один із таких шляхів – призов резервістів на безстрокові навчальні збори. Крім того, військовий комісар Московської області заявив, що указ Путіна про мобілізацію не зупинено – він просто не має офіційної зупинки і діє в межах потреб російської армії. Тобто росіянам негласно дали зрозуміти, що потенційно слід очікувати мобілізації.

Можливо, таким чином "прощупували ґрунт". Цей ролик московського комісара згодом видалили, але він устиг з'явитися в інформаційному просторі,

– додав Тимочко.

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ також зазначив, що росіяни намагатимуться сконцентрувати свої зусилля на окупації Донецької та Луганської областей.

Межа можливостей росіян

В останньому інтерв'ю Путіна, де він окреслював цілі так званої "СВО" та причини агресії проти України, вже не йшлося про зміну українського уряду, як він заявляв раніше. Спочатку росіяни стверджували, що не збиралися воювати з Україною чи окуповувати її території, а лише хотіли змінити "незаконний уряд". Потім заявляли, що включають низку українських областей до складу Росії, бо вони їм "належать".

"Тепер Путін каже, що вони напали на Україну, бо "хотіли звільнити Донецьку і Луганську області". Тобто інформаційна прив'язка цілей у російському просторі звузилася до двох областей. Це свідчить про те, що Путін робить такі заяви, бо йому доповідають: якщо їм і вдасться окупувати Донецьку область, то це буде межа їхніх можливостей”, – наголосив Тимочко.

Концентрація сил на Донецькій області

Російське суспільство до цього готують. У Росії ведеться відповідна інформаційна кампанія. Ще минулого року в підручниках з історії було записано, що мета "СВО" – окупація Донецької та Луганської областей.

Вони називають це "звільненням". Тобто так чи інакше вони усвідомлюють, що окупувати всю Україну чи навіть ті області, до яких вони частково зайшли, їм не вдасться. Тому зараз вони концентрують сили на захопленні Донецької області,

– підсумував Тимочко.

Він додав, що саме цим пояснюються наступи на Покровський і Краматорський напрямки, що, до речі, є ще одним підтвердженням цієї тенденції.