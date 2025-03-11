Путін не може військовим шляхом захопити Україну: чого ж він хоче досягнути

Владімір Путін вже понад 3 роки повномасштабного вторгнення на територію України витрачає шалені фінансові та військові ресурси, щоб окупувати нашу державу. В цьому сенсі його успіхи мінімальні, тому Кремль, ймовірно, шукає інший варіант, аби досягти мети.

Доктор історичних наук і письменник Юрій Фельштинський розповів 24 Каналу, що російський диктатор не може захопити Україну. Попри всі труднощі, які переживають українці, військово Путіну не вдається втілити свої плани.

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"У нього це не вдалось у 2014 році, не вдалось у 2022 і не вдасться у 2025. Путін може захопити Україну тільки через капітуляцію", – сказав він.

Росія може рушити на Європу

Юрій Фельштинський припустив, якщо Україна капітулює, то Росія захопить її території, а потім рушить у Європу.

Порівняно з українськими, європейські військові сили значно слабші та не мають того досвіду, який є у ЗСУ. Тобто армія України у Європі є найсильнішою,

– підкреслив він.

Владімір Путін не зможе рухатись далі, якщо Збройні Сили України залишатимуться такими ж сильними.

На думку доктора історичних наук, призупинення військової допомоги від США мало зіграти на користь Росії. Окупанти розраховували, що Європа почне тиснути на Україну, щоб Київ підписав мирну угоду, тим самим погодився на капітуляцію.

Схоже, що такий план не спрацював, зокрема як і захоплення України у 2014 та 2022 роках. У відповідь на зрадницьку політику Дональда Трампа, Європа замість того, щоб капітулювати навпаки вирішила, що протистоятиме агресії,

– зауважив Фельштинський.

Внаслідок цього може відбутись створення військово-політичного союзу Європи, до якого входитиме й Україна. Все для того, щоб спільно протистояти агресії Росії, яка, ймовірно, має військові амбіції щодо всього регіону.

Зазначимо, Джон Болтон, колишній радник Трампа з нацбезпеки, застерігає, що план лідера США щодо завершення війни в Україні може фактично означати капітуляцію перед Росією та навіть призвести до виходу США з НАТО. Він критикує можливу мирну угоду між Трампом і Путіним, вважаючи, що вона може розділити Україну. Замість цього Болтон закликає Європу зосередитися на підтримці України, посилюючи військову допомогу.