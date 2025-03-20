Росія хоче отримати певну поступку від США: у ЦПД сказали, що Путін за це пропонує

Україна погодилась на ідею США про тимчасове припинення вогню, однак у Росії, ймовірно, не прагнуть цього. Дивно, але в адміністрації Дональда Трампа не кажуть, як діятимуть, якщо країна-агресорка порушить таке перемир'я.

У Сполучених Штатах Америки навіть озвучують ідеї про скасування чи послаблення санкції щодо Росії. Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко розповів 24 Каналу, що Владімір Путін зараз намагається давати обіцянки, що він начебто готовий до припинення вогню. Однак таким чином він відкладає будь-яку угоду, продовжуючи війну.

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Кремль прагне поступок від США

Андрій Коваленко підкреслив, що кремлівський диктатор прагне поступок від адміністрації Трампа. Видно, що він хоче, аби було знято певні санкції з деяких російських олігархів.

Росія зараз пропонує Сполученим Штатам Америки свої послуги на Близькому Сході. Вони стосуються хуситів та Ємену. Там є протока, через яку йдуть танкери з нафтою. Безпека судноплавства суттєво страждає від дій цих хуситів,

– зауважив він.

Вони створюють в цьому регіоні зону нестабільності поруч із Саудівською Аравією, з якою США налагоджують взаємини.

Важливо! Військовий експерт Михайло Самусь вважає, що ситуація навколо єменських хуситів може вплинути на Україну, оскільки Росія намагатиметься використати її у переговорах зі США. Трамп має кілька варіантів дій щодо Ірану, один з яких вигідний Україні, а інший – Росії. Якщо президент США потрапить у "пастку" Путіна, це може призвести до затягування переговорів та тиску на Україну у питаннях територій і безпеки.

Ситуацію із хуситами адміністрації Трампа потрібно ліквідувати, а їм допомагає Іран та Росія, яка постачає озброєння.

Вирішити "малою кров'ю" проблему хуситів можна, але треба, щоб Росія не втручалась в цю ситуацію. Я впевнений, у Кремлі розуміють це, тому намагаються маніпулювати, пропонуючи свої послуги, поступки, або ж не втручання в обмін на щось,

– сказав керівник Центру протидії дезінформації.

Він назвав це "геополітичною грою", у якій Росія прагне отримати вигоду.