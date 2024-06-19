Це дуже смішне видовище: як Путін і Кім Чен Ин проїхалися під галас публіки

Російський диктатор Владімір Путін прибув до Північної Кореї 18 червня. Там він зустрівся із Кім Чен Ином та подарував йому російське авто Aurus, чайний сервіз і адміральський кортик.

Політтехнолог Борис Тизенгаузен розповів 24 Каналу, що це вже другий Aurus, який Путін дарує Кім Чен Ину. Вперше він отримав подарунок від кремлівського диктатора під час візиту до Росії у 2023 році.

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Путін та Кім Чен Ин на червоній дорожчі

Борис Тизенгаузен зауважив, що Кім Чен Ин і Путін їхали у Пхеньяні по червоних доріжках – їх розстелили всюди, де проїжджало їхнє авто. Довкола стояли мешканці Північної Кореї, зустрічаючи їх із захопленням.

Там відбувався "шабаш" – поставили у ряди дітей, дорослих, які махали російськими прапорами. Дивно, що їхали вони (Путін та Кім Чен Ин – 24 Канал) на Mercedes – на машині Заходу, "що загниває",

– казав він.

За словами політтехнолога, два диктатори вилізли у люк цієї машини, щоб вітати людей. Між ними був також і перекладач, щоб Путін та Кім Чен Ин могли спілкуватись.

Це дуже смішне видовище: люди довкола махали від радості квітами, а диктатори їхали по червоній дорожчі. Я думав, що у сучасному світі таких "картин" уже не мало б бути,

– висловився Борис Тизенгаузен.