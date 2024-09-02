У Путіна зухвало прокоментували ризик арешту диктатора у Монголії

2 вересня Путін прибув в Монголію. Це перший візит російського диктатора до країни, яка ратифікувала Римський статут, а отже, повинна арештувати його.

Коли стало відомо про наміри очільника Кремля відвідати Монголію, суд в Гаазі закликав Улан-Батор виконати свій обов'язок та реалізувати ордер на арешт воєнного злочинця Путіна.

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У Кремлі впевнені у безкарності для Путіна

У Москві тим часом не мають жодних побоювань, що їхнього лідера можуть затримати під час міжнародного візиту.

У Росії з Монголією немає проблем, пов'язаних із рішеннями Міжнародного кримінального суду,

– заявив Пєсков у коментарі ЗМІ.

Раніше речник Путіна казав про те, що Москва та Улан-Батор мають хороші відносини та усі деталі поїздки ретельно сплановані. У ЗМІ писали, що російський диктатор отримав "гарантії", що арешту не буде.

Зазначимо, що у МКС попередили Монголію, що у разі невиконання нею ордеру на арешт Путіна Асамблея держав-учасниць може "вжити будь-яких заходів, які вважатиме доречними".

У МЗС України висловили сподівання, що Монголія передасть Путіна у руки правосуддя.