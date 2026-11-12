"Законна ціль": Путін погрожує "новою війною" через іноземні війська в Україні

Володимир Путін назвав будь-який іноземний військовий контингент в Україні прямою загрозою безпеці Росії. Диктатор заявив, що поява таких сил означатиме негайне відновлення масштабної війни.

Як повідомляють російські ЗМІ, чергові погрози пролунали під час переговорів із посланцями Дональда Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Російський диктатор звинуватив європейські країни у нібито небажанні досягти миру та розриві контактів із Москвою.

Позиція Москви щодо іноземного контингенту

За словами російського диктатора, Москва розцінюватиме введення міжнародних сил навіть після завершення бойових дій як привід для продовження збройної агресії.

Ми від самого початку говорили, що присутність будь-яких іноземних військ на українській території для нас є абсолютно неприйнятною. Тому що ми вважаємо, що це загрожує безпеці Росії,

– заявив Путін.

Він також стверджує, що цю умову нібито погодили сторони під час переговорів у Стамбулі у 2022 році. Водночас диктатор заявив, що будь-які іноземні підрозділи стануть легітимною ціллю для ударів збройних сил Росії.

І ми говорили раніше, що в іншому разі вони будуть законною ціллю для нас, і війна негайно відновиться,

– пригрозив глава Кремля.

Путін заявив, що адміністрація Трампа пропонує узгодити комплексні механізми безпеки в Європі, однак європейські країни нібито відкидають такі кроки до встановлення миру.

Що ми чуємо від європейців? Ні. Лише після того, як буде досягнуто миру в Україні. Але після того, як миру в Україні буде досягнуто, вони збираються вводити війська на територію України. А це означає продовження війни,

– стверджує диктатор.

На тлі цих заяв він закликав американську сторону вплинути на європейських партнерів, щоб вони остаточно визначили свої наміри щодо конфлікту.

До слова, переговори Віткоффа і Кушнера з Путіним закінчилися без коментарів для ЗМІ. Американці уже покидають російську столицю та прямують до Дубліна, де зустрінуться із Зеленським.