Путін приступив до реалізації своїх страшних планів, – Каспаров

Коли Володимир Путін лише став президентом та набирав силу, Захід не протистояв йому, адже не бачив загрози. Однак його недооцінювали, а тому зараз зупинити президента Росії намагається весь світ.

Таку думку висловив відомий шахіст, російський опозиціонер Гаррі Каспаров у програмі "Перші особи" з Оленою Трибушною на 24 каналі. Він вважає, що Путін приступив до реалізації своїх страшних планів.

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"Можемо пригадати розмови середини першого десятиліття правління Путіна. Постійно говорили, якщо не Путін – буде набагато гірше. Це міф, що замість Путіна прийдуть якісь фашисти. Ми говорили, що фашизм в Росії буде саме з Путіним. Однак це було марно", – пригадав Каспаров.

За його словами, таке ігнорування дій Путіна призвело до найгіршого.

Зміцнившись, Путін приступив до реалізації своїх страшних планів, але вони пов'язані не тільки з порядком денним, але й з укріпленням мафіозної держави. Я говорив, що у всіх країнах є мафія, але в Росії мафія має свою державу. Гаррі Каспаров Російський опозиційний політик

Він додав, що для Путіна і його оточення збереження влади – це питання збереження божевільних капіталів, як були створені за російські ресурси і тотальну корупцію. Спочатку в Росії, а потім це поширилось по всьому світу.

Останні заяви Кремля

Як повідомило американське видання NYT, Росія лякала США розміщенням ядерних ракет поблизу їхньої території.

Натомість у Кремлі у всьому звинувачують Захід. Вони заявили, що НАТО "вторгається" в Україну.

Російський міністр Сергій Лавров побідкався, що Європа виконує "хотілки" України, а не Росії.

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Повне інтерв'ю з Гаррі Каспаровим у програмі "Перші особи" дивіться сьогодні, 18 січня, о 16:00 на 24 каналі. Не пропустіть!