Путін більше не ховає дружбу з Кім Чен Ином, а от Трампа не привітав зі святами

Російське опозиційне видання проаналізувало список тих, кого Путін привітав з різдвяно-новорічними святами. Цьогоріч список змінився.

Про це пише 24 Канал з посиланням на "Агентство". Одна із серйозних змін – у списку немає Сирії. І це логічно, адже режим Асада, давнього союзника Путіна, пав.

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Кого привітав і не привітав Путін

На сайті Кремля виклали цілий список світових лідерів, яких Путін привітав з прийдешнім Новим роком. Прикметно, що він починається з Ільхама Алієва, з яким тепер дуже складні стосунки після катастрофи літака в Актау.

Далі йдуть президент і прем'єр Вірменії, і тільки потім – Лукашенко. Із Токаєва починається низка президентів Середньої Азії. Орбан затесався між Лулою да Сілвою та Ніколасом Мадуро. А Папа Римський, Александар Вучич, Реджеп Ердоган і Сиріл Рамафоса опинилися поруч – наприкінці списку. У центрі були, вочевидь, найбільш вагомі союзники – Моді, Сі та Кім Чен Ин.

Цікаво, що диктатор КНДР уперше увійшов у цей список офіційно.

Поява Кім Чен Ина у списку тих, кого привітав Путін цього року, імовірно, свідчить про те, що Кремль перестав приховувати дружбу президента Росії та лідера КНДР,

– вважають медійники.

Також у списку з'явилися лідери Монголії, Ефіопії та М'янми. Загалом у списку 26 держав – торік було 24.

Трампа там немає. Як і Роберта Фіцо. Правда, щодо останнього Пєсков зауважив: Путін вітав прем'єр-міністра Словаччини.

Загалом список цікавий з огляду на те, кого Путін бачить своїм союзником. І кумедно, що список прізвищ подано під офіційним формулюванням "Володимир Путін тепло привітав з Різдвом і прийдешнім, 2025 роком керівників низки держав". Але Різдво вже минуло п'ять днів тому.