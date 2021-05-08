Путін не привітав Зеленського з Днем перемоги, але "передав вітання українцям"

Володимир Путін надіслав вітальні послання до Дня перемоги лідерам низки країн. Українського президента серед них немає, натомість очільник Кремля згадав про народ України.
Джерело:сайт російського президента
Путін вкотре використав наратив про "братську дружбу та взаємодопомогу, загартовані у суворі воєнні роки". А відносини Росії зі згаданими країнами назвав "добросусідськими".
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Путін згадав у привітанні лідерів й громадян:
- Азербайджану;
- Вірменії;
- Білорусі;
- Казахстану;
- Киргизії;
- Молдавії;
- Таджикистану;
- Туркменістану;
- Узбекистану;
- Абхазії та Південній Осетії (окуповані Росією регіони Грузії).
9 травня в Україні та Росії: у чому різниця
- У 2015 році в Україні замість радянського "Дня Перемоги" 9 травня почали відзначати День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.
- Крім цього, 8 травня оголосили Днем пам'яті та примирення. У ці дні держава закликає вшановувати ветеранів війни та згадати загиблих.
- Заходи проводять у європейському форматі – без помпезних парадів. У Москві – все навпаки, "культ перемоги" там перетворився на фарс.