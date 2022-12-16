Путін збирається до Лукашенка у Мінськ: про що саме говоритимуть диктатори

Російський диктатор збирається до свого білоруського колеги. У Мінську Владіміра Путіна разом з делегацією чекають 19 грудня.

Білорусько-російські переговори пройдуть у Палаці Незалежності. Про це повідомили підконтрольні Лукашенку телеграм-канали, інформує 24 канал.

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Два диктатори зустрінуться у Мінську

Зауважимо, що у Кремлі вже підтвердили візит Путіна до Білорусі. Разом з ним також приїде велика урядова делегація. Тож розмови спочатку пройдуть у широкому колі, а далі тет-а-тет. Наприкінці навіть начебто пройде пресконференція.

Два диктатори планують обговорити процес реалізації раніше ухвалених "союзних програм". Зокрема, спільні проєкти "з акцентом на імпортозаміщення", співпрацю в енергетичній сфері та безпекові питання.

Окрім того, Лукашенко заявив, що хоче обговорити з Путіним "прийняття невідкладних рішень, пов'язаних з економікою та стабільністю фінансових систем". На зустрічі розглянуть актуальні теми "міжнародного та регіонального порядку денного". Ймовірно, що бункерний диктатор вже традиційно намагатиметься переконати Лукашенка вступити у війну проти України.

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