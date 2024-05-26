Демонструє, що він хазяїн, а Лукашенко навколішках, – Латушко про візит Путіна до Білорусі

Пізно вночі 23 квітня до Мінська прилетів Владімір Путін. З ним також був новопризначений міністр оборони Росії. Візит російського диктатора був неоголошеним.

Путіну традиційно влаштували теплу зустріч. Водночас мета його приїзду може бути насторожливою для України. Детальніше про це 24 Каналу розповів білоруський опозиціонер та заступник голови Об'єднаного перехідного Кабінету Білорусі Павло Латушко.

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Літак Владіміра Путіна приземлився у Мінську вночі. В аеропорту його, звісно ж, зустріч самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.

Здається, своїм неанонсованим приїздом до Мінська Путін демонструє, що він там хазяїн, а його холоп – це Лукашенко. Він показує, що контролює цю територію, а Лукашенко прямо заявив, що це "рідна земля" для Путіна. Тобто навіть у словах віддає територію Білорусі у розпорядження Путіну. Навіть факт зустрічі в аеропорту – це порушення протоколу. Такого в дипломатичній практиці не буває, що "президент" їду в аеропорт, аби зустріти іншого,

– наголосив Павло Латушко.

Посилення проросійських генералів у Білорусі

Однак можливі й інші, важливіші причини приїзду Владімір Путіна. Так, за останній час у Білорусі відбувається посилення блоку проросійських генералів. Зокрема, мовиться про генерала Ніколая Карпенкова – заступника міністра внутрішніх справ Білорусі, а також командувача внутрішніми військами Білорусі. Він вже створив близько 12 проросійських спецпідрозділів у всіх великих містах Білоусі.

"Фактично Путін через цю людину може мати певний важіль контролю вже й за внутрішньою політикою у країні. Раніше ми казали, що Лукашенко повністю віддав зовнішню та військову політику, а тепер це переходить межу і внутрішньої політики", – наголосив Латушко.

Білоруський опозиціонер також відзначив іншу важливу заміну у військовому керівництві Білорусі, яке може бути пов'язано з останнім візитом Лукашенка до Москви. Адже одразу після повернення він звільнив генерала Віктора Гулевича – начальника генерального штабу Білорусі.

Гулевич був схильним до того, аби не використовувати збройні сили Білорусі у війні проти України. І ось за кілька годин до приїзду Путіна, Лукашенко назначив начальником генштабу Павла Муравейка, який відомий своєю агресивною риторикою. Він кілька місяців тому на міжнародному заході заявив, що у них є право "прорубати" Сувальський коридор через територію Литви, використовуючи зброю",

– зауважив Латушко.

До слова, у 2022 році Муравейко заявив, що Білорусь де-факто бере участь у так званій "спеціальній ваєнній операції".

"Все це направлено на те, щоб зірвати перемовини у Швейцарії, продемонструвати, що нібито Білорусь знову можуть використати для агресії щодо України. Чи це просто ІПСО, чи це реальна підготовка дії – поки рано говорити. Але це все демонстрація Путіна, що він цю територію контролює і може використати, коли захоче, а Лукашенко вже стоїть навколішках та готовий виконувати його волю", – підкреслив Латушко.

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