Гітлер приїжджав туди у 1941 і чим закінчилось: мережа вибухнула мемами через Путіна у Маріуполі

Путін посеред ночі, наче злодій, приїхав до Маріуполя. Його так званий візит не лише засудили користувачі мережі. Вони вже наробили безліч мемів, реагуючи на цинічний вчинок диктатора з Кремля.

За наявними даними, у ніч проти 19 березня Владімір Путін прибув до Маріуполя. Свій так званий візит він здійснив після поїздки до Севастополя. Мережа кишить мемами, в яких диктатора з Кремля порівнюють з іншим – Адольфом Гітлером. Гайда разом з 24 Каналом дивитися смішні й життєві меми на боягузливу поїздку бункерного діда.

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Історія циклічна, на Путіна чекає розплата

Почнімо з чогось легенького. Один з користувачів мережі іронічно пожартував на тему візиту Путіна. Мовляв, він би ще був не проти приїхати до Бахмута. Але "на Мосфільмі не встигли побудувати декорації".



У мережі іронічно ставляться до візиту Путіна / Скриншот з мережі

Ще одна пані у фейсбуці відреагувала на поїздку бункерного діда. Вона також вражена тим, що він навіть сам за кермом сидів. Скільки сміливості у чоловіка. Навіть не побоявся, що його може прибити подушка безпеки. Її допис не надзвичайно яскравий. Але чого лише варті коментарі під ним. Ось лише кілька з них:

Та в нього задниця трісне з бункера вилізти, такого фейка ще не було;

То двійників вигулюють: одного в Криму, іншого – в Маріуполі;

Зрозуміло. То вони прощаються! Бо скоро Крим і Маріуполь повернуться додому!;

Наталю, який з них за ліком клон туди відправився? Я не повірю, що воно само туди приперлося. Гітлер теж у Вінниці був і ще десь, але це не допомогло;

А ще кажуть, що воно Філармонію відвідало, де клітки для захисників Азовсталі стояли, а зараз їх прибрали. Ось дарма, це те що треба для цієї потвори, – додала сама дописувачка.

А ще в мережі зробили фотожабу на Гаазький суд. Гарно порівняли його кадр, зроблений у Філармонії, а також наклали голови російських злочинців, які мали б відповідати за воєнні злочини, на старе фото з судового процесу. Чекаємо, щоб якомога швидше на лаві підсудних сидів і сам Путін.



На Путіна і посіпак чекає Гаага / Скриншот з мережі

Нагадаємо, що на днях Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна. Причиною такого рішення стали воєнні злочини, які вчинив диктатор. Мовиться про викрадення дітей з тимчасово окупованих територій України.

Володимир Омелян написав у твітері "Путін відвідав окупований Маріуполь". А проілюстрував свій допис світлиною, на якій Гітлер позує на фоні Ейфелевої вежі.

У мережі також нагадали, що історія циклічна. Маріуполь був під окупацією 2 роки. За цей час його навіть встиг відвідати Адольф Гітлер. Тож не виключають, що цього разу станеться точно так само. Місто вдасться звільнити від загарбників. Надіємося, значно швидше.



Гітлеру візит до Маріуполя не дуже допоміг / Скриншот з мережі

Інший користувач мережі допис про візит Путіна проілюстрував картинкою, на якій російський президент у труні. Можливо, саме так мав виглядати його фінальний гастрольний тур.



Путін у труні якось краще виглядає, як на нас / Скриншот з мережі

Дуже влучно написала пані з ніком "Баржа з кавунами". Вона в одному реченні вмістила те, що думають мільйони українців: "Учора попрощався з Кримом, вночі – з Маріуполем".



У мережі іронізують, що у Путіна – прощальний тур / Скриншот з мережі

Ще нам показали, який саме двійник Путіна прибув до Маріуполя. На скриншоті можна побачити двох російських гумористів, якщо їх так можна назвати. Один із них, власне, приміряв образ диктатора. Цікаво, чи живий він після цього?

На цих кадрах президент спілкується з місцевим мешканцем Маріуполя і щось показує на телефоні,

– жартують у мережі.

Існує такий крилатий вираз "Побачити Рим і померти". Ось у мережі іронізують, що Путін трішки закотив губу і вирішив таке зробити з Маріуполем. До слова, в Італію йому зась, адже диктатора відразу ж затримають і відправлять до Міжнародного кримінального суду.

Хто б міг подумати, що візит Путіна може викликати непорозуміння всередині так званої "ДНР". Ось у мережі вже бідкаються, що міг би у Донецьк прибути. Мовляв, своєю поїздкою до Маріуполя він посилив внутрішньорегіональний конфлікт. Боже, які... самі зрозуміли.



Мешканці Донецька образилися на Путіна / Скриншот з мережі

Ще один допис про візит Путіна супроводжується світлинами з концентраційного табору, який відвідали представники Гітлера під час Другої світової війни.

У мережі навіть уже спробували пояснити, чому візит був саме вночі. За словами одного з користувачів твітера, при сонячному світлі можна буде побачити, що маска зроблена як-небудь.



Маска Путіна на сонці відклеїться / Скриншот з мережі

А ще висловили припущення, що це просто Путін до Гааги поїхав через Маріуполь. Було б не зле, якщо чесно.