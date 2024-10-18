В Уфі силовики скрутили росіянку, яка хотіла пробігти перед котеджем Путіна – відео

У четвер, 17 жовтня, Владімір Путін прибув з візитом до Уфи. Під час поїздки диктатора невідома жінка вирішила пробігти перед його кортежем.

За такий безневинний вчинок росіянка "поплатилася" фактично одразу. Її скрутили силовики, повалили на землю і, як стверджується, побили.

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Ситуація в Уфі під час приїзду Путіна

У зв'язку з відвідинами Путіна в Уфі ввели низку обмежень. Так, окрім перекриття доріг для руху котеджу президента, школярі цього дня були вимушені піти на дистанційне навчання.

Не можна було навіть пройти пішки. Одна з мешканок спробувала перебігти міст, але поліцейський повалив її на асфальт і скрутив руки. За словами жителів, силовик побив її. На відео очевидці зазначають, що жінка поспішала додому після роботи, "як і ми всі",

– пишуть телеграм-канали.

Зазначається, що про подальшу долю "порушниці спокою Путіна" не відомо.

Росіянку скрутили, бо та перебігла дорогу перед Путіним: дивіться відео

До слова, під час інтерв'ю 18 жовтня Владімір Путін визнав, що війна – і так, саме війна, розпочалася в Україні саме у 2014 році. Однак замість того, щоб взяти вину на себе російський диктатор цинічно звинуватив у всьому Захід.