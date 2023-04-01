Путін приймає дуже сильні стимулятори перед виходом на сцену та ночує у Кремлі, – ЗМІ

Російський диктатор Володимир Путін приймає сильні препарати, щоб покращити здоров'я. Однак воно лиш стрімко погіршується.

Журналісти пишуть про це, посилаючись на російського політолога і колишнього професора Валерія Соловея.

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Путін приймає сильні стимулятори

Соловей зазначає, що 70-річний глава Кремля приймає дуже сильні стимулятори перед виходом на сцену.

Перед публічними виступами, якщо він виступає, він, як каже молодь, "під спідами" — дуже сильні стимулятори,

– каже політолог.

Він додав, що в Путіна блищать очі, мозок не встигає за мовою, оскільки та його явно випереджає. Це помітно під час виступів диктатор.

Соловей також згадав, що Путін ретельно готується до публічних виступів та зустрічей із закордонними колегами. Він приймає "спеціальні ліки", за допомогою яких може 4 години виступати та триматись переконливо.

Путін переїхав до Кремля

Раніше журналісти стверджували, що Путін переїхав до офісу в Кремлі, який добре охороняють. Все через стрес i війну в Україні.

Перед цим диктатор жив у підмосковній резиденції в Ново-Огарьово.