Путін прийняв запрошення Ердогана відвідати Туреччину

Російський президент Володимир Путін погодився відвідати Туреччину. Раніше його туди запросив президент країни Реджеп Ердоган.

Цю інформацію підтвердив речник російського лідера Дмитро Пєсков. Він пояснив, за яких умов можлива поїздка Володимира Путіна до Туреччини.

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У Путіна назвали умови для поїздки

Пєсков наголосив, що Путін прийняв запрошення Ердогана з вдячністю та обов'язково скористається ним. Але є кілька умов. Очільник Кремля поїде до Туреччини, коли дозволятиме епідеміологічна ситуація з коронавірусом COVID-19 та коли вдасться узгодити графіки політиків.

Ердоган пропонував українському та російському президентам зустрітися у Туреччині. Втім, згода Путіна наразі стосується лише особистої поїздки.

Речник Путіна додав, що наразі "склалася пауза" у проведенні засідань міжправничої комісії та вищого органу двосторонніх відносин країн, очільниками якого є їхні лідери. Ердоган запевнив, що залюбки прийме ці заходи у Туреччині.

Ердоган кличе Зеленського та Путіна в Туреччину