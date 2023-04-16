"Це по суті Ірод": для Путіна на Великдень підігнали масовку в церкву

Ввечері 15 квітня російський диктатор Володимир Путін прийшов до церкви на великоднє богослужіння. Спеціально для нього туди підігнали "масовку".

Між російським президентом та людьми все одно поставили огородження та охорону. Фото оприлюднили в мережі, передає 24 Канал.

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Зокрема, у кадрі були двоє спортивних чоловіків, які з нагоди Великодня одягнулися в білі сорочки та сині піджаки. Вони охороняли сходи, якими можна було потрапити на балкон.

Допустили до Путіна лише його наближеного – мера Москви Сергія Собяніна.



Масовка Путіна / Фото з твітера

У мережі засміяли Путіна

Користувачі мережі наголосили, що це – вистава. Похід Путіна до храму не має нічого спільного зі справжньою вірою. Люди пишуть, що культові споруди РПЦ давно покинув Бог, тому масовка – недивно.

Інші реакції:

"Сатана першим заходить у храм, де бога немає".

"Подивитися на цього кривавого Путіна, який відсторонився від людей, і можна зрозуміти, що це по суті Ірод",

"Ну хоч масовку з ФСОшників більше нагнали... А то на Різдво до сліз шкода й убого було".



Путін на великодньому богослужінні / Фото з твітера