Путін продав безкарну картинку величі: Арестович пояснив крах мобілізації в Росії

Олексій Арестович пояснив крах мобілізації в Росії. Зокрема політик відзначив, що Путін продав безкарну картинку величі.

Радник глави Офісу Президента заявив, що Володимир Путін створив у Росії ілюзію. Точніше телекартинку, де російська армія "потужна" та нібито знищує всіх.

Зауважте Не виключаємо, що Росія має намір ще раз спробувати захопити Харків, – голова ОВА

Арестович розповів, як Путін продав безкарну картинку величі

Путінський режим продав їм (мовиться про росіян – 24 канал) картинку потужності, картинку величі, за яку не треба нічого робити та вкладатись в це. Ти не несеш ніякої відповідальності. Ти чисто споживач величі,

– розповів Арестович.

Додав, що цьому споживачу не треба піднаматись по тривозі, обіймати дружину, дітей, не знаючи, побачиш ти їх чи ні в останній момент. Зокрема, як це роблять українські чоловіки і, відповідно, йти воювати на фронт.

Олексій Арестович наголосив, що росіяни думають, що все може "обійтись диваном".

"Велич" росіян руйнується під загрозою мобілізації

"А коли виявляється, що може бути ойойой мобілізація, доведеться їхати в Україну, то велич ця виявляється на**р не потрібне росіянам. Ось їм потрібно все до моменту, коли він може сидіти в телевізорі та обговорювати в інтернеті, як вони "відмочили хохлів", – розповів Аресович.

Саме тому Володимир Путін не оголошує мобілізацію і виникають плани терактів, щоб "мобілізувати Росію". Проте це не допоможе, адже росіяни не здатні зараз піднятись воювати, натомість робитимуть все, щоб уникнути мобілізації.

Дивіться також – ми досягли три цілі, – Арестович про морпіхів з "азовцями”, важке озброєння та хіматаку: відео