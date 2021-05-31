Путін не знайде проросійського кандидата у Білорусі, крім Лукашенка, – Піонтковський

Олександр Лукашенко постійно породжував у Росії надію на те, що він погодиться на анексію Білорусі. Однак навіть попри теперішній безнадійний стан, самопроголошений президент не падає в обійми "старшого брата".

Російський публіцист Андрій Піонтковський заявив, що Росія увесь час намагається впровадити на пострадянському просторі ідею "русского мира". Втім, на думку публіциста, Володимир Путін вже програв свою партію в Білорусі.

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Що стримує Путіна

За словами Піонтковського, зараз на російських телеканалах часто засуджують дії Лукашенка. Однак якщо Росія оголосить про анексію Білорусі, то це може стати поштовхом до нового народного протесту в країні.

Єдине, що зараз втримує Путіна від того, щоб, скажімо, арештувати Лукашенка, це те, що жодного іншого проросійського кандидата в Білорусі він не знайде,

– наголосив публіцист.

Олександр Лукашенко у квітні після зустрічі з Володимиром Путіним заявив , що

Росія і Білорусь можуть завершити створення Союзної держави вже восени 2021 року.

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