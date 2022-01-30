Путін прорахувався, коли готував новий напад на Україну, – Washington Post

Президент Росії Володимир Путін дійсно готував напад на Україну. Але він недооцінив негативні наслідки такого кроку для Росії.

Щонайменше, так написали американські журналісти. Причому з посиланням на думку обізнаних посадовців у владі Сполучених Штатів Америки.

А тим часом Посольство США знову закликає американців покинути Україну

Путін не розумів наслідків нападу на Україну

WP опублікував 29 січня велику аналітичну статтю про ситуацію в Україні та загрозу нападу на неї України.

Одним із цікавих моментів у ній є заява з посиланням на обізнані джерела у владі й розвідці США, що президент Росії Володимир Путін у процесі підготовки нападу на Україну буквально не розумів наслідків.

Насправді не розумів, що нова масштабна агресія проти українців коштуватиме Кремлю дуже дорого – Захід готовий санкціями зруйнувати економіку Росії.

Що цікаво: розвідка США каже, що Путіна дезінформують його власні радники. Схоже, вони просто не хочуть малювати своєму лідеру реальні наслідки ініційованої ним війни.

Саму ж ідею нового нападу на Україну Росії джерело видання у розвідці США назвало "надзвичайно амбітною та дещо божевільною".

У нього може бути план – дуже швидко розгромити українських військових. Але ж уроки історії мають навчити його, що це не розв'яже більшість інших проблем, з якими він зіткнеться,

– прокоментував поведінку Путіна посадовець.

На жаль, розуміння Володимиром Путіним історії, як ми вже давно знаємо, м'яко кажучи, залишає бажати кращого.

Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля й захищати нашу землю. А міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України й готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

Зауважте, у цій же статті американські журналісти написали, що:

Українська розвідка перемістила конфіденційні документи та обладнання зі столиці у безпечні місця ближче до західного кордону.

ближче до західного кордону. З іншого боку, є начебто "розкол серед радників" Президента України Володимира Зеленського (мовляв, він чує часто протилежне від військових та розвідників).

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