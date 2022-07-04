Путін прорахувався і щодо Німеччини, і щодо України, – російський опозиціонер

Раніше Росія розглядала Німеччину як свого партнера. Проте після початку війни ставлення Путіна до цієї країни дещо змінилося, адже Німеччина почала підтримувати Україну. Очевидно, що в Кремлі прорахувалися щодо Німеччини.

Про це 24 каналу розповів російський опозиціонер Дмитро Гудков. Він вважає, що цілком очевидно зараз – Путін прорахувався з Німеччиною.

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За словами опозиціонера, Путін також прорахувався і щодо України, яку він планував захопити шляхом бліцкригу за три дні.

Окрім того, лідер Кремля прорахувався і щодо Заходу. "Він був впевнений, що Захід не буде ризикувати або взагалі розколеться щодо питання України", – наголосив Гудков.

Тому в Кремлі помітно чіткі прорахунки, і вони пов’язані з тим, що якість системи державного правління деградувала настільки, що не лише всередині країни деградували інститути, а й деградувала розвідка та міноборони Росії,

– запевнив опозиціонер.

Він наголосив, що там порозкрадали настільки, що в Росії, яка вважала себе “другою армією світу”, немає сучасного озброєння, чим хвалився Путін і його генерали.

Кому з генералів довіряє Путін

За словами Гудкова, найближче оточення Путіна – це такі люди:

"Ковальчук – це один з "гаманців", дуже близька людина до Путіна, він контролює активи глави Кремля. Очевидно, що він є одним із ідеологів взагалі того, що відбувається всередині країни".

"Ще одни людина – це, напевно, Патрушев, який сьогодні контролює всі російські спецслужби та органи. Він підтримує все, що робить Путін".

"Шойгу менше, але він теж є чи був одним з найближчих людей до Путіна. Але через те, що все пішло не по плану, він, напевно, перебуває в якомусь опалі".

Російський опозиціонер додав, що ще є ряд керівників силових структур, які входять може не в найближче коло Путіна, але вони можуть впливати на різні рішення.

Гудков про оточення Путіна та прорахунки Кремля: відео