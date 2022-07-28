Навряд чи Ердоган прорахується, – політолог оцінив наслідки пропозиції путіна щодо Bayraktar

владімір путін попросив у президента Туреччини Реджепа Ердогана збудувати в росії завод з виробництва Bayraktar. Утім, найімовірніше, останній не погодиться на таку пропозицію.

Про це 24 каналу повідомив політолог Микола Давидюк. Він розповів, що заважатиме Реджепу Ердогану виконати таке цинічне прохання владіміра путіна.

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Ердоган не готовий ризикувати

За словами Давидюка, Ердоган поводиться як справжній «паша» – він не проти заробити на росіянах. Тобто, як наголосив політолог, це ж все не безкоштовно робиться.

Микола Давидюк Політолог Вони росіянам і продати можуть, і привезти, але за це візьмуть значно дорожче. Однак, на мою думку, навряд чи Ердоган прорахується настільки, щоб робити спільне виробництво з путіним.

Як наголосив Давидюк, путін в кращих традиціях радянського союзу – краде технологію, а потім будує в себе 10 таких заводів. Зрозуміло, що згодом виникає проблема, щоб це все літало й стріляло, але його задум – вкрасти технологію.

Туреччина намагатиметься зберігати нейтралітет

На думку політолога, турки так не прорахуються, особливо зважаючи на родинні зв'язки Ердогана із сім'єю Bayraktar, яка є власницею заводу з виробництва однойменних безпілотників. Тим паче, що це означатиме перехід на бік росії в цій війні.

Микола Давидюк Політолог Зараз турки все ж намагаються зберігати нейтралітет, статус-кво, аби можна було розв'язувати такі завдання, які мають певні місії. Пам'ятаємо, що торгівля зерном була однією з заслуг Туреччини (в тому числі), аби доставити це зерно в країни Африки.

Як зауважив Давидюк, найімовірніше, саме тому компанія, яка виробляє Bayraktar, не інвестуватиме в росію і вже точно не будуватиме з росіянами свій завод.

"Однак я впевнений, що стадо українських Bayraktar таки полетить в росію й додасть їм бавовни "для настрою", – наголосив Давидюк.

Дочка Ердогана Сюмеє (Сюмеє Ердоган Байрактар) одружена на одному з братів, чия родина є власником заводу Baykar Makina й займається розробками в авіаційно-космічної галузі, виробляє робототехніку та системи управління, а також безпілотні літальні апарати, зокрема, Bayraktar. Крім того, сама родина Bayraktar неодноразово заявляла, що не продаватимуть росії свої безпілотники, а також, що вона підтримує у цій війні Україну.



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