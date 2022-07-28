Навряд чи Ердоган прорахується, – політолог оцінив наслідки пропозиції путіна щодо Bayraktar
владімір путін попросив у президента Туреччини Реджепа Ердогана збудувати в росії завод з виробництва Bayraktar. Утім, найімовірніше, останній не погодиться на таку пропозицію.
Про це 24 каналу повідомив політолог Микола Давидюк. Він розповів, що заважатиме Реджепу Ердогану виконати таке цинічне прохання владіміра путіна.
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Ердоган не готовий ризикувати
За словами Давидюка, Ердоган поводиться як справжній «паша» – він не проти заробити на росіянах. Тобто, як наголосив політолог, це ж все не безкоштовно робиться.
Вони росіянам і продати можуть, і привезти, але за це візьмуть значно дорожче. Однак, на мою думку, навряд чи Ердоган прорахується настільки, щоб робити спільне виробництво з путіним.
Як наголосив Давидюк, путін в кращих традиціях радянського союзу – краде технологію, а потім будує в себе 10 таких заводів. Зрозуміло, що згодом виникає проблема, щоб це все літало й стріляло, але його задум – вкрасти технологію.
Туреччина намагатиметься зберігати нейтралітет
На думку політолога, турки так не прорахуються, особливо зважаючи на родинні зв'язки Ердогана із сім'єю Bayraktar, яка є власницею заводу з виробництва однойменних безпілотників. Тим паче, що це означатиме перехід на бік росії в цій війні.
Зараз турки все ж намагаються зберігати нейтралітет, статус-кво, аби можна було розв'язувати такі завдання, які мають певні місії. Пам'ятаємо, що торгівля зерном була однією з заслуг Туреччини (в тому числі), аби доставити це зерно в країни Африки.
Як зауважив Давидюк, найімовірніше, саме тому компанія, яка виробляє Bayraktar, не інвестуватиме в росію і вже точно не будуватиме з росіянами свій завод.
"Однак я впевнений, що стадо українських Bayraktar таки полетить в росію й додасть їм бавовни "для настрою", – наголосив Давидюк.Довідка. Дочка Ердогана Сюмеє (Сюмеє Ердоган Байрактар) одружена на одному з братів, чия родина є власником заводу Baykar Makina й займається розробками в авіаційно-космічної галузі, виробляє робототехніку та системи управління, а також безпілотні літальні апарати, зокрема, Bayraktar. Крім того, сама родина Bayraktar неодноразово заявляла, що не продаватимуть росії свої безпілотники, а також, що вона підтримує у цій війні Україну.
Давидюк оцінив наслідки пропозиції путіна щодо Bayraktar: дивіться відео
путін випрошує в Ердогана завод з виробництва Bayraktar: що відомо
- президент росії владімір путін попросив у президента Туреччини Реджепа Ердогана збудувати в державі-агресорці завод з виробництва Bayraktar. російський диктатор зауважив, що в Об'єднаних Арабських Еміратах нібито вже є така фабрика, тому він запропонував відкрити ще одну, але в росії.
- Водночас представник компанії Baykar Makina заперечив такий факт. Крім того, гендиректор компанії Халук Байрактар сказав, що не збирається продавати легендарні безпілотники путіну.
- Натомість в нашій державі й справді може з'явитись завод з виробництва безпілотників Bayraktar. Кабінет міністрів України уже підготував відповідний законопроєкт, оскільки такі домовленості є.