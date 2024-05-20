Друга людина в Росії: Гудков сказав, кого найбільше хотів змістити Путін

Недавно російський лідер Владімір Путін провів низку кадрових змін у Кремлі. Таким рішенням диктатор хотів не лише підвищити обороноздатність країни, а й врівноважити боротьбу кланів.

Та була особа, яку найбільше хотів змістити Путін. Буцім йому приділяли занадто багато уваги. Російський опозиційний політик Геннадій Гудков поділився з 24 Каналом, що означають перестановки у країні-агресорці.

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Відбулося зміщення акцентів

За словами Гудкова, диктатор Владімір Путін кадровими перестановками хотів "врівноважити клани", щоб боротьба між ними не набула іншого характеру та не стала міцнішою. Глава Кремля "талановито" змістив акценти, щоб усі лишилися на одному рівні.

Ніколай Патрушев був другою за вагомістю та впливовістю людиною в Росії. Мені сказали, що це стало тривожити Путіна. Усюди занадто багато Патрушева, на всіх нарадах, заявах, концепціях безпеки. І версія Валерія Солов'я, що Патрушев заморозив Путіна й поклав його в холодильник. Тому зробив такі зміни,

– сказав Геннадій Гудков.

Злі "московські язики" розповіли, що диктатор вирішив провести "комбінацію":

колишнього секретаря Ради безпеки Ніколая Патрушева змістити на менш значущу позицію – помічника російського президента, який куруватиме кораблебудування в Арктиці;

його сина Дмітрія Патрушева, за вірну службу батька, призначили на пост віцепрем'єра;

ексміністр оборони Сєргєй Шойгу після бунту Пригожина обійняв "необразливу" посаду – секретар Ради безпеки. Він почуватиметься погано, адже там спецслужби та правоохоронні органи;

натомість нормальної людини на пост міністра оборони, окрім як економіста Андрєя Бєлоусова, не знайшлося.

За цими перестановками приховується не лише здоровий глузд, щоб підвищити ефективність оборонного комплексу та армії, а й внутрішні кремлівські розборки,

– констатував російський опозиційний політик.

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