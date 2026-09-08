Путін провів телефонну розмову з Трампом, – ЗМІ

У вівторок, 8 вересня, Володимир Путін розмовляв телефоном із Дональдом Трампом. Політики нібито обговорювали результати поїздки представників американського президента.

Напередодні Стів Віткофф та Джаред Кушнер відвідали Москву та Київ. Про подробиці розмови пишуть російські пропагандистські ЗМІ.

Що відомо про розмову?

Російський та американський лідери провели телефонну розмову, що тривала годину. Помічник президента Росії з зовнішньополітичних питань Юрій Ушаков розповів, про що спілкувались політики.

За словами чиновника, Трамп заявив, що зацікавлений у мирному врегулюванні війни під час свого президентства. Очільник Білого дому сказав співрозмовнику, що припинення російської агресії нібито одразу відкрило б перспективи для повного відновлення американсько-російських відносин. Президент США сказав кремлівському диктатору, що відновлення торговельних зв’язків між Вашингтоном та Москвою матиме колосальні вигоди для обох держав.

Російські ЗМІ стверджують нібито Путін своєю чергою сказав, що Москва навіть "на думці немає" жодних агресивних планів щодо Європи. Водночас, вони забули пригадати, що їхній президент так само обіцяв ніколи не нападати на Україну. Ушаков сказав, нібито Путін заявив Трампу, що спекуляції про "російську загрозу" слугують Європейському Союзу прикриттям для нарощування підтримки Києва та своїх військових витрат.

Політики домовились продовжити роботу щодо вирішення гуманітарних питань, зокрема щодо обміну затриманими та засудженими. Вони пообіцяли підтримувати зв’язок та за потреби телефонувати одне одному.

У понеділок, 8 вересня, президент України також підсумував консультації з представниками США та країн E3 у Києві. Володимир Зеленський тоді зазначав, що під час перемовин сторони обговорили постачання систем ППО, технологічну співпрацю та формування зимового пакета підтримки.