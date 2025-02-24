Путін раптово заявив, що Росія не проти збереження української державності

Російський диктатор виступив з низкою заяв 24 лютого. Риторика Путіна, як і завжди, була суперечливою.

24 Канал передає слова Путіна. Імовірно, диктатор змінює свою думку не просто так. Окупанти не змогли захопити Київ і за три роки, тож час оголосити хоч якусь "перемогу". Кирило Буданов вважає, що Росія вже зрозуміла свою помилку.

Дивіться також У Росії вже ширяться наративи про "досягнення цілей СВО", – ГУР

Що сказав Путін про збереження України як держави

За словами господаря Кремля, Росія "нічого не має проти" збереження української державності. Але є одна умова – територія України "не повинна використовуватись як ворожий плацдарм для Росії".

Також Путін вважає, що Трамп "хоче оздоровити політичну обстановку в Україні". Імовірно, мова про дикі заяви американського президента щодо виборів в Україні та рейтингу Зеленського.

Сам Путін також пройшовся по Зеленському, мовляв, у нього дуже низький рейтинг – "удвічі нижче, ніж у Залужного". А Трамп відмовився називати Путіна диктатором, хоча Зеленського таким назвав.

Такі заяви з Москви та Вашингтона симптоматичні. Диктатори хочуть відволікти увагу від власних постатей. Наприклад, рейтинг Трампа падає, ну а Путін одноосібно керує Росією вже два десятиліття.