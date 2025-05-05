Путін розгублений: як це використовують табори "яструбів" та "технократів" у Кремлі

З Росії лунають суперечливі заяви щодо Запорізької АЕС. З одного боку Сєргєй Лавров наголошує на тому, що атомна станція залишиться під контролем Росії. З іншого боку глава російського "Росатома" Алєксєй Ліхачов припустив можливість присутності США на ЗАЕС.

Російський опозиційний політтехнолог Аббас Галлямов розповів 24 Каналу, що глава МЗС Росії Лавров блефує, розповідаючи про те, що Москва готова продовжувати утримувати ЗАЕС, а також нескінченно вести війну та витримувати санкційний тиск. Також Росія збільшує свою військову присутність на Запорізької АЕС.

До теми Миротворчі війська, російський Крим та українська ЗАЕС, – Reuters про мирну пропозицію США

Не хоче розсваритися з Трампом

Галлямов зауважив, що Ліхачов є людиною Сєргєя Кирієнка (перший заступник керівника адміністрації президента Росії – 24 Канал), і "Росатом" є неформальною вотчиною кремлівського високопосадовця.

Водночас Кирієнко є наближеним до олігархів Юрія та Михайла Ковальчуків, які входять до найближчого оточення Путіна.

Тому різноголосиця між – з одного боку Лавровим та деякими російськими воєнкорами, які вже прокляли Ліхачова, а з іншого – самим главою "Росатому" та братами Ковальчуками, є прикладом матеріалізації конфлікту між "яструбами" та "технократами",

– пояснив політтехнолог.

Лавров є одним з представників табору "яструбів". Якщо інколи він говорить щось, що має умиротворити, це означає – він отримав пряме доручення від Путіна. І тоді він, за словами Галлямова, змушений проводити путінську лінію.

Проблема у тому, що цей конфлікт роздирає систему у той момент, коли Путін розгублений і не знає, що робити. Він хоче ще повоювати в Україні, однак усвідомлює, якщо зараз розсвариться з Трампом, це матиме великі проблеми,

– пояснив Аббас Галлямов.

В такі моменти, додав політтехнолог, очільник Кремля вичікує і не ухвалює рішень. Саме в цих ситуаціях, активізується тиск на нього і з боку "яструбів", і з боку "технократів", щоб переконати Путіна стати на бік когось із них.

Нагадаємо, що за даними західних ЗМІ, відповідно до умов мирної угоди Дональда Трампа, Росія має повернути Запорізьку АЕС Україні, проте контролювати її будуть США.

Сєргєй Лавров різко відреагував на цю інформацію, зазначивши, що зміни в управлінні ЗАЕС не передбачається в межах мирної угоди. Також він заявив, що Москва не отримувала від Вашингтона відповідної пропозиції.

Водночас глава російського "Росатома" Алєксєй Ліхачов припустив, що "у разі ухвалення політичного рішення" керівництвом Росії, буцімто готовий обговорювати зі США їхню присутність на ЗАЕС в межах "українського врегулювання".