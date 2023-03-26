Нагодував росіян казками: Путін розповів, чому вночі поїхав в Маріуполь

Путін навигадував чергових казок про свій нічний візит в окупований Маріуполь, який зруйнувала його армія. Каже, мовляв, хотів "відчути настрій людей".

Поїздка нібито була "робочою". Про це російський диктатор розповів в інтерв'ю пропагандистським ЗМІ, передає 24 Канал.

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Вночі краще видно

Путін заявив, що відвідав житлові квартали, об'єкти системи освіти, університет, клініку Федерального медико-біологічного агентства (ФМБА), Філармонію і парк із пам'ятником. Однак, чому поїздка відбувалась саме вночі – не пояснив. Ймовірно, диктатору так краще видно.

Путін стверджував, "одна справа, коли бачиш це на папері чи екрані, а інша – вживу". Напевно, він хотів додати "не на екрані, а в бункері". Говорить, дивився, як ідуть відновлювальні роботи у місті, яке зруйнувала його ж армія.

Хотів відчути настрій людей

Далі Путін розповідав про спілкування з жителями міста, у яких, по суті, росіяни забрали все. За словами диктатора, це були не робітники, а місцеві мешканці. Хоча, знаючи методи Кремля, цілком ймовірно, що підставні актори.

Потім, за словами Путіна маріупольці запросили його дивитися їхні квартири. Каже, хотів "відчути настрій людей". До речі, на пропагандистському відео було чути голос жінки, яка кричала: "Це все неправда! Це все напоказ!". Диктатор продовжував свою виставу, тому, напевно "настрій не відчув".