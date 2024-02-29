Путін наобіцяв золоті гори бідним і багатодітним: росіяни припустили, що їх "розстрілюватимуть"
Під час звернення до федеральних зборів 29 лютого Путін заявив про грандіозний план знизити рівень бідності серед малозабезпечених і багатодітних громадян країни-агресорки. Втім, справити бажаного ефекту у російського диктатора не вийшло.
Росіяни зрозуміли, що з них знову намагаються зробити "дурнів". Тому у коментарях до заяв Путіна вони не приховували "захоплення" його ініціативою.
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Що наговорив диктатор
Так, очільник Кремля зазначив, що нині бідність торкається 9 відсотків російського населення, а серед багатодітних сімей ця цифра сягає 30 відсотків. Путін повідомив, що доручив урядовцям до 2030 року знизити ці цифри до 7 і 12 відсотків відповідно. Зокрема, за словами диктатора, держава нібито планує виділяти додаткові кошти для підтримки родин.
Звичайні росіяни не забарилися із реакцією. Вони викрили Путіна на брехні і назвали його казкарем.
- Він кілька разів на рік ставить цю задачу. Здається, вона не вирішувана.
- Розстрілювати буде бідних?
- Не вбивайте бідних
- П*зд*н казкар
- Він тільки недавно казав, що люди живуть добре. Звідки знову бідні взялися?
- Кілька років тому вже говорив, що в Росії очікується колосальне зростання рівня життя.
- Хто людей до злиднів довів, цікаво?
- Я з вилкою сиджу, локшину з вух знімати приготувалася.
- Після слів про 9 відсотків бідних вимкнув трансляцію.
- У нас ціни повинні знижуватися, а вони постійно зростають, яка нахр*н* стабільність. 24 роки казок.
- Що наша влада знає про бідність?
Росіяни у "захваті" від путініських планів: скриншот соцмережі
Путін "хоче", аби росіяни довше жили
Ба більше, у планах Путіна – запустити проєкт "Тривале і активне життя" з метою збільшити тривалість життя громадян. До 2030 року планується, що середня тривалість життя росіян збільшиться до 78 років. А далі держава хоче вийти на цифру 80 плюс.
Ця ідея теж не знайшла підтримки в електорату. Зокрема, росіяни пригадали Путіну за його обіцянку не підвищувати пенсійний вік, якої він, зрештою, не дотримався.
Тому деякі з жителів країни – агресорки припустили, що проєкт потрібен незмінному президенту для того, аби ще раз підвищити пенсійний вік.
- Це для того, щоб ще раз підвищити пенсійний вік і одразу у труну.
- Можна взагалі пенсії забрати. Довше будуть працювати, активно триватиме життя.
- Він, напевно, в іншому світі живе. Він, що хоче, щоб до 80 років працювали?.
Що ще сказав Путін у посланні:
- Очільник Кремля заявив, що готовий до діалогу зі США щодо стратегічної стабільності. Водночас він звинуватив Вашингтон, що він обманює, коли заявляє, що теж прагне переговорів. Путін назвав США ворожими і лицемірними.
- Путін також порушив питання відправки військ союзників до України. Він пригрозив "трагічними наслідками" для інтервентів.
- Також російський диктатор співав дифірамби окупаційній армії, яка нібито "наступає" і "береже людей".