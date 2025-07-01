Путін програє, – ексглава МЗС пояснив, як європейці обійшли Кремль

Після саміту НАТО в Гаазі та на тлі того, що країни-члени НАТО погодилися збільшити витрати на власну оборону, Володимир Путін почав розхвалювати Дональда Трампа. Президент США відреагував на "люб'язні заяви", зазначивши, що російський диктатор "знову поважає" Сполучені Штати.

Дональда Трампа також дуже тепло прийняли на саміті в Гаазі, а Генеральний секретар НАТО Марк Рютте не скупився на компліменти президенту США. Міністр закордонних справ України (2007 - 2009) Володимир Огризко розповів 24 Каналу, до якого результату призвів "двобій" між Путіним та європейцями у лестощах Трампу.

До теми Трамп змінює свій тон щодо Зеленського та Путіна – останній розчаровує його, — Financial Times

Трамп згуртував НАТО

"В змаганні, хто кого "переоблизує", Путін програє та доволі сильно, тому що такого шику, який Трампу організували в Європі, у нього просто немає. Тому європейці обійшли Путіна на повороті і залишили далеко позаду", – наголосив Огризко.

Ці "підлизування" Трампу подобаються, він реагує на них відповідним. Хоча, за словами дипломата, одна справа – красиві слова президента США про те, що як йому приємно, що "Путін шанує нашу країну". А з іншого боку – є практичні речі.

Трамп не відмовляється допомагати Україні озброєнням. США не дає нам її, але ми зможемо купити її. Також він сказав, що хоча має складності з системами Patriot, але для України декілька комплексів знайдеться.

Якщо це вважати внеском Трампа, як каже бункерний бандит, у "врегулювання української кризи", то нехай таких врегулювань буде більше і ми б побільше отримували від Трампа того, що нам потрібно,

– наголосив ексміністр закордонних справ України.

Це не дуже вдала спроба Путіна протриматися та вигребти з ситуації, коли на нього починають відверто плювати. Тому що заява саміту НАТО, що Росія є довгостроковою загрозою для всіх союзників, включаючи США, говорить, на думку Огризка, сама про себе.

Сьогодні у Трампа з'являються абсолютно інші підходи та бачення. Чи стануть вони остаточними і безповоротними, наразі важко сказати. Наразі не треба забігати вперед і вважати, що зможемо одразу вирішити все так, як нам хочеться. Проте тенденція є позитивною,

– зауважив він.

Напередодні саміту НАТО були певні очікування, що Трамп може вчинити якийсь ґвалт в Гаазі. Однак все вийшло навпаки – він не тільки не сказав, що США залишає НАТО, а наголосив, що всі разом будемо працювати над зміцненням Альянсу та рішенням про виділення державами-членами 5% ВВП на оборону.

Нехай Трамп зробив це через коліно – в традиційний для нього спосіб, але він згуртував і об'єднав НАТО, а не послабив його. А якраз на це сильно розраховували в Москві,

– пояснив Володимир Огризко.

Тому, на його думку, очікування Путіна не виправдалися і він вчергове "пролетів як фанера над Парижем", показавши свої "глибокі" геополітичні здібності.

Нагадаємо, що видання The Guardian пише, що саміт НАТО в Гаазі став "добре зрежисованим приниженням перед Дональдом Трампом". Організатори заходу заради президента США спочатку дводенну зустріч скоротили до одного ранку офіційної частини.

Також порядок денний саміту "цинічно звузили до теми збільшення витрат на оборону", водночас питання, що могли б "роздратувати чи поставити в незручне становище" Трампа, зокрема щодо війни в Україні, були проігноровані.

Видання звернуло увагу на те, що Марк Рютте "оспівував геніальність Трампа" щодо Ірану, а пізніше "вшановував його як пророка", що привів НАТО до цілі – витрачати 5% ВВП на оборону.

Як наголошують The Guardian, для Рютте та більшості лідерів НАТО це були "24 години самоприниження з чіткою метою – зберегти участь США в трансатлантичному альянсі".