Путін розуміє, що програв перший раунд, – Клімкін припустив, як він діятиме далі

У Володимира Путіна поки немає реального бажання серйозно говорити з Україною. Однак він розуміє, що програв перший раунд, тож іншого виходу у нього не буде.

Про це заявив ексміністр закордонних справ Павло Клімкін в ефірі 24 каналу. Попри усе, Путін досі хоче капітуляції України.

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"Він розуміє, що перший раунд програв. Путін шукатиме зараз інше: перегрупування, нові удари. Розуміє він це, хоче визнати чи ні – усе одно йому доведеться говорити з нами та Заходом", – зауважив ексглава МЗС.

Чому потрібні переговори з Росією

За словами Клімкіна, Путін хоче й далі руйнувати українську державність. Однак кожна війна, як би нам зараз не було складно це визнати, закінчується якимись переговорами.

Навіть з такою країною, як Росія, де панує путінська диктатура, на жаль, теж потрібно говорити: про питання обміну полоненими, припинення вогню, коридори. Ну й про багато інших питань. Тому переговори потрібні,

– запевнив політик.

Нагадаємо, що українська делегація 1 квітня продовжила переговори з російською, але уже в онлайн-форматі. Попередній раунд відбувся у Стамбулі 29 березня. Тоді Україна передала Росії пропозиції щодо договору про гарантії безпеки.

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