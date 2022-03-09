Путін розв'язав війну, але що робити – не сказав, – російський політик

Росія залишилася без союзників, а її ресурси швидко вичерпуються. Ментально хворий Володимир Путін розв'язав війну, однак не сказав, що робити далі.

Зараз у Росії існує величезний розрив між людьми, які справді все розуміють і тими, хто звик вірити в пропаганду. Про це в ефірі 24 каналу заявив російський опозиційний політик Геннадій Гудков.

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Ніхто насправді не знає, що робити. Путін – неадекватний, ментально хворий. Він втягнув державу у війну, а от що робити – він не сказав. Навіть російські генерали не знають, що робити,

– підкреслив опозиційний політик.

Така ж ситуація і серед звичайного населення країни-агресорки, як повідомив опозиціонер. Ті люди, які розуміють, що насправді відбувається – в паніці. Адже в Росії наступає економічний апокаліпсис.

"Здебільшого росіяни ще не відчули на собі "руку голоду", відсутність ліків, елементарних товарів тощо. Це прийде дещо згодом. Це почне масово змінювати свідомість населення", – переконаний російський політик.

Гудок про ставлення росіян до війни

На думку Гудкова, війну в Україні підтримують дві категорії: дебіли або покидьки. І кожен має визначитись, до якої категорії належить. Немає інших категорій для людей, які підтримують звірячу війну, яку розв'язав Путін.

Він наголосив, що залякувати більш-менш свідомих людей у Росії зможуть стільки, скільки Путін буде при владі. Наразі всередині російських еліт не відбувається ніяких дій, які б могли спричинити зміну влади.

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