"Путін, руки геть від України": у європейських столицях пройшли масштабні акції

У європейських столицях 19 лютого люди вийшли на масштабні акції, аби висловити підтримку Україні. Мітингарі виступили проти злочинної агресії Росії, світ закликали посилити санкції.

Учасники акцій розгортали великі українські прапори та несли плакати із написами "Путін, геть руки від України", "Зупиніть Путіна, зупиніть війну", "Скажіть ні Путіну".

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Stand with Ukraine

Акцію назвали "Європейський день солідарності: StandWithUkraine". У Празі чеські активісти закликали посилити санкції проти Росії й висловили свою підтримку Україні. До них вийшов посол України в Чехії Євген Перебийніс та розповів про безпекову ситуацію.



Акція у Празі / Фото українського посольства

У Німеччині акцію солідарності влаштували біля Бранденбурзьких воріт. Люди виступали проти злочинної агресії Росії проти України. Вони переконані, що Берлін має чітко стояти на нашому боці.

Плакати проти президента держави-агресорки несли навіть маленькі діти. Також можна було побачити шалики, на яких писало "Донецьк.

Акція підтримки у Німеччині / Фото Німецько-українського форуму eV та Вадима Нагайчука:

Підтримати Україну вирішили у Лондоні та Парижі. У столиці Франції навіть влаштували ходу, до якої долучились щонайменше кілька десятків людей. До міжнародної акції приєднався також колектив Посольства України в Чорногорії разом з представниками громади.



Акція у Лондоні / Фото Ольги Керзюк

У Брюсселі грузини та українці разом прийшли до посольства Росії. Вони принесли портрети Путіна, де його зобразили максимально схожим до Адольфа Гітлера. Також тримали плакати із написом "Путін, Україна – це твоя могила".

Українці та грузини прийшли до посольства Росії / Фото Shame Movement та Джорджі Пачуашвілі:

Яка ситуація в Україні

На Донбасі протягом останніх кількох діб – серйозне загострення. Лише 17 лютого бойовики відкривали вогонь 60 разів, а 18 лютого – 66, від початку доби 19 лютого вже зафіксували 101 порушення. Вбили двох українських захисників та поранили ще чотирьох.

Ще перед цим Росія стягнула свої війська до наших кордонів. Президент Володимир Зеленський 19 лютого виступив на Мюнхенській конференції, заявивши, що біля українських кордонів перебувають 150 тисяч російських військових

Президент США Джо Байден 18 лютого заявив, що Путін нібито вирішив нападати.

Ватажки бойовиків 18 лютого оголосили так звану "евакуацію" з окупованих територій. Людей вивозять в Росію.

Важливо – Зеленський провів розмову з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс: