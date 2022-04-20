Путін ще 3 лютого узгодив план ліквідації Зеленського, за це відповідав Кадиров, – Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов наголосив на тому, що Рамзан Кадиров особисто отримав доручення вбити Володимира Зеленського. Відбулося це ще 3 лютого під час зустрічі з Путіним.

Про це Олексій Данілов розповів в інтерв'ю. Секретар РНБО підкреслив, що плани Володимира Путіна доволі прості та незмінні. Мовиться про знищення нашої держави, нації, а також окупацію України.

Читайте також Кричали як свині, бігали з переляку, – "Азов" про роль кадирівців у бою за Маріуполь

Кадиров особисто отримав доручення від Путіна

Під час відвідування Володимира Путіна 3 лютого, Рамзан Кадиров отримав особисту вказівку ліквідувати Володимира Зеленського.

На цій зустрічі був узгоджений план з ліквідації нашого президента безпосередньо. І Кадиров брав на себе зобов'язання, що його угруповання це зробить,

– підкреслив Данілов.

Українська розвідка стежила за діями Кадирова та його бійців. Так, 26 лютого на територію нашої країни увійшли три групи. Вони очікували на зелене світло, щоб виконати поставлену перед ними задачу.

За ворожими групами не лише стежили, а й знешкоджували їх. Так, одну із них українські військові знищили. Після цього дві інші покинули територію України. Зараз відомо, що одна на території Донецької області, а друга – безпосередньо у Маріуполі. Але жодна з них не йде у перших рядах, а в третьому – четвертому, де їм практично нічого не загрожує.

Варте уваги – Вечірнє звернення Зеленського за 20 квітня: дивіться відео