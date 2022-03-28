Путін, Шойгу та вищі чиновники Росії можуть проживати у ядерних бункерах на Уралі, – Грозєв

Журналіст-розслідувач Христо Грозєв із Bellingcat заявив, що російський диктатор та його найближче оточення переховуються у спеціальних бункерах.

Про це, як повідомив Грозєв в ефірі одного з телеканалів, свідчать дані останніх польотів вищого керівництва Росії. Самі бункери нібито розташовані в Уральських горах.

До теми Через провал у війні в Росії справжній переполох: можливі відставки Шойгу та глави ФСБ

Імовірно, Володимир Путін та його поплічники, у тому числі міністр оборони Сергій Шойгу та начальник російського Генштабу Валерій Герасимов, ховаються в бункерах від ядерної загрози.

Це дуже обґрунтована версія, і я в неї вірю. Іншої просто не може бути. Якщо в стратегії Кремля залишається варіант із ядерним ударом, а він залишається, що підтверджує сам Пєсков, то не може бути інакше,

– наголошує Христо Грозєв.

За словами журналіста, якщо Росія буде ухвалювати рішення про потенційний ядерний удар, то її керівництво не зможе сховатися потім. Це мусять робити заздалегідь.

Бункер Шойгу – поблизу Уфи

Саме там, судячи з усього, перебуває міністр оборони Росії, який останнім часом зник із публічного простору.

"Я абсолютно впевнений, що Шойгу перебуває у бункері. Відстеживши пересування його літака, ми бачимо дуже часті вильоти в Уфу. Знаючи, що в цьому регіоні також є захищені бункери, то це дає очевидну відповідь про місце його перебування", – аргументує Грозєв.

Путін перебуває в іншому бункері

Водночас сам кривавий диктатор має власний, ще більш прихований та захищений бункер. Імовірно, його сховок розташований за Сургутом. Точне його розташування невідоме.

Найімовірніше, Путін перебуває не там (де Шойгу), бо ми бачимо інші перельоти... Літаки російської влади, які літають за Урал, вимикають свої бортові транспортери десь в районі Сургута. Вочевидь, остання фаза дуже засекречена. Найімовірніше, саме там розташований більш елітний бункер,

– підсумував Христо Грозєв.

Водночас у Bellingcat запевняють, що навіть якщо Путін наважиться, то все одно, найімовірніше, не зможе застосувати ядерну зброю. Його наказ не виконають.

Дивіться також – Як Росія виправдовуватиме свою поразку: відео