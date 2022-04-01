Путін шукає вихід з ситуації, щоб чимось "нагодувати" російське бидло, – грузинський політик

Очевидно, що кремлівський диктатор Володимир Путін стратегічно програє свої воєнні плани на Україну.

Тому зараз він шукає хоч якийсь вихід з цієї ситуації, тож спробує втримати тимчасово окуповані території. Так вважає грузинський політик, член політпартії "Єдиний національний рух" Георгі Барамідзе, який зараз перебуває в Києві. Про це він сказав в ефірі 24 каналу.

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Йому потрібно чимось "нагодувати" російське бидло, щоб він сказав, мовляв, я молодець і приєднав окуповані території. Ця так звана маса російського народу "хаває" все те, що Путін їм кине,

– сказав Барамідзе.

Очевидно, додав він, російський глава на це розраховує і думає, що це його "план Б", оскільки його перший план ми усі знаємо. Політик пояснив:

так звана денацифікація, що фактично означає зміну влади у Києві – не вдалась і не вийде;

демілітаризація – не те, що не вийшла, зараз Україна в цьому плані набагато сильніша, ніж була в ще 24 лютого 2022 року;

"І що йому залишається? Однак коли він зазнає ще сильнішої поразки на полі битви в Україні, можливо йому й інші варіанти вже не допоможуть", – вважає Барамідзе.

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