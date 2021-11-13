Путін скаржиться, що Україна з Bayraktar і військовими навчаннями не дає йому "розслабитися"

Володимира Путіна поскаржився на м'яку реакцію Європи на застосування Bayraktar з боку України. Також президента країни-агресорки обурюють військові навчання у Чорному морі.

Путін в інтерв'ю пропагандистському телеканалу вкотре заявив, що Росія начебто не є стороною конфлікту. Також очільник Кремля заявив, що протилежне твердження не прописане у мінських угодах.

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Путін також заявив, що Президент України "бадьоро звітує, що вони застосовують Bayraktar". Очільник Кремля поскаржився: на це ніхто не реагує.

Президент країни-агресорки обурений, що Європа сказала щось нерозбірливе, а США взагалі підтримали застосування Bayraktar. Також Путін наголосив: "офіційні особи України сказали: застосовували, і будемо застосовувати далі".

За словами очільника Кремля, "складається враження, що нам просто не дають розслабитися".

Україна закупить додаткову партію Bayraktar