Путін скаржиться, що Україна з Bayraktar і військовими навчаннями не дає йому "розслабитися"
Джерело:24 канал
Володимира Путіна поскаржився на м'яку реакцію Європи на застосування Bayraktar з боку України. Також президента країни-агресорки обурюють військові навчання у Чорному морі.
Путін в інтерв'ю пропагандистському телеканалу вкотре заявив, що Росія начебто не є стороною конфлікту. Також очільник Кремля заявив, що протилежне твердження не прописане у мінських угодах.
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Путін також заявив, що Президент України "бадьоро звітує, що вони застосовують Bayraktar". Очільник Кремля поскаржився: на це ніхто не реагує.
Президент країни-агресорки обурений, що Європа сказала щось нерозбірливе, а США взагалі підтримали застосування Bayraktar. Також Путін наголосив: "офіційні особи України сказали: застосовували, і будемо застосовувати далі".
За словами очільника Кремля, "складається враження, що нам просто не дають розслабитися".
Україна закупить додаткову партію Bayraktar
- Міністр оборони України Олексій Резніков заявив: що наразі є нагальна необхідність продовжувати закупівлю безпілотників Bayraktar для ЗСУ.
- Станом на листопад 2021 року турецькі партнери вже публічно оголосили: для Bayraktar вони беруть українські двигуни.
- Україна планує продовжити закупівлю Bayraktar.
- За словами Резнікова, "це будуть українські Bayraktar, підкреслюю, тобто виготовлені у Туреччині, але вони будуть українські, на озброєнні ЗСУ".