До чогось готується: Путін заявив, що хоче подивитися фільм "Нюрнберг" повністю

Росія отримає покарання за всі злочини, які скоїла проти України. Російський диктатор вже подивився фрагмент фільму "Нюрнберг".

Відео з пресконференції Владіміра Путіна поширюють у російських ЗМІ. На ньому він відреагував на уривок фільму "Нюрнберг".

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"Цей фільм безумовно треба подивитися його повністю. Це дуже важлива річ. Такі фільми зберігають історичну пам'ять. Я вже говорив про необхідність її збереження", – сказав Путін.

Україна знає імена вбивць

Представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький розповів, що Україні відомі імена командирів російської армії. Цю інформацію вже використали у Міжнародному суді ООН в Гаазі. Тоді Україна позивалась щодо фінансування і підтримки терористичної діяльності Росії.

Активно працюємо з МЗС, з Офісом генпрокурора, щоб представити всі докази, які необхідні. А як ми знаємо, воєнні злочини не мають терміну давності, і в будь-який момент ці дані можуть бути представлені Головним управління розвідки, – наголосив Скібіцький.

Путіна треба притягти до відповідальності

Британський юрист Джефрі Найс, який був прокурором у справі президента Югославії Слободана Мілошевича, заявив, що Путін особисто має відповідати за злочини. За його словами, російський президент схвалює вбивства мирних людей.