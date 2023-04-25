Путін слабшає та все менше контролює ситуацію в Росії, – опозиціонер

Розпочавши повноцінне вторгнення в Україну 24 лютого минулого року, Путін втратив контроль над владою в Росії. Він управляє все меншою кількістю процесів, що природно для війни.

Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. Раніше очільник ГУР України Кирило Буданов назвав головний "прокол" Кремля у візиті Путіна на окуповані території.

Цікаво Бути чи здаватися: що передбачає нова концепція зовнішньої політики Росії від Путіна

Під час війни в принципі важко щось контролювати

Яковенко зазначив, що починаючи з 24 лютого минулого року Путін, наважившись на криваву злочинну авантюру, різко скоротив керованість країною. Війна – це вже некерована історія. Він уже не контролює стан справ на фронті, не контролює стан справ в армії, не контролює втрати.

Багато в чому він втратив контроль над цілою низкою дотичних до війни процесів. Війна – це неконтрольована ситуація за визначенням. Сфери, які дотичні до війни, теж опинились поза його контролем, тому він різко скоротив ступінь керованості процесів у країні,

– зауважив російський опозиційний журналіст.

Яковенко про те, що Путін слабшає та все менше контролює ситуацію в Росії: дивіться відео

Путіна навіть лають матом

Вони й без того не на 100% були під його контролем, але принаймні можна було вдавати. Про це все більше й більше вже говорять на пів голосу або й на повний голос. Про це кричить міжнародний злочинець Гіркін, який нині дуже жорстко критикує Путін і його режим з боку ще більшого сталінізму.

"На пів голосу про це говорять у телефонному режимі. Відомий випадок прослуховування путінських посіпак, які матом його лають. Ступінь непідконтрольності ситуації Путіну дуже різко зросла після 24 лютого і стає все менше й менше контрольованою", – наголосив Яковенко.

Новини Росії: останні події