"Банка павуків": експрацівник КДБ сказав, хто може претендувати на місце Путіна

Чутки про "смерть" Владіміра Путіна викликали хвилю обговорень щодо ймовірного наступника. А таких претендентів насправді є немало. За посаду президента можуть боротись кілька впливових осіб.

У Росії вже про Путіна говорять як про покійника, тож не дивно, що це викликає більше підозр щодо стану президента Росії. Експрацівник КДБ та Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов розповів 24 Каналу, хто може замінити Путіна.

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Хто є загрозою для Путіна

Секретар Ради безпеки Росії Ніколай Патрушев є дуже близьким до Владіміра Путіна. Чимало людей кажуть про те, що саме він може зайняти пост президента, тож, безумовно, для диктатора ця людина є дуже небезпечною.

Однак не Патрушевим єдиним.

Для Путіна зараз взагалі будь-яка людина є загрозою. Хто завгодно. І це довів (Євгеній) Пригожин. Коли Пригожин розпочав свій путч, Путіна не вийшов захищати ніхто. Люди, які тоді сподівались на Патрушева, були буде розчаровані, бо і Пригожин злякався взяти владу, і Патрушев,

– зауважив Сергій Жирнов.

Якби у червні Ніколай Патрушев підтримав заколот Євгенія Пригожина, їм було б легко скинути Путіна. Адже за ними стояла сила спецслужб та бойовиків.

"Але у них там водночас банка павуків. Не дарма говорять про вежі Кремля та про війну веж Кремля. Тому що Патрушева бояться інші сильні гравці, на кшталт (Сєргєя) Чемезова та (Алєксандра) Бортнікова, які формально йому підкоряються, але хочуть стати самостійними гравцями", – пояснив Жирнов.

. Сєргєй Чемезов є генеральним директором корпорації "Ростех" та членом бюро Вищої ради партії "Єдина Росія". Він також близький соратник Владіміра Путіна.Алєксандр Бортников – це директор Федеральної служби безпеки Росії й голова Ради керівників органів безпеки та спецслужб країн СНД.

До того ж у Федеральній службі безпеки Росії є ще один самостійний гравець – перший заступник директора ФСБ Сєргєй Корольов. Він давно мріє зайняти місце Бортникова.

Сергій Жирнов про можливих наступників Путіна: дивитись відео

"Конституційний" наступник

Іншим серйозним гравцем з огляду на посаду може бути Міхаїл Мішустін – голова уряду Росії.

Кажуть, що Мішустін є більш "технічним прем'єр-міністром". Тобто є людиною, яка адміністративно обіймає цю посаду, але політичної ваги у нього немає. Втім за конституцією саме прем'єр замінює президента (у випадку, наприклад, смерті – 24 Канал),

– зазначив експрацівник КДБ.

У Росії ситуація є доволі складною та напруженою. Претендентів на місце Владіміра Путіна є багато, але й нюансів довкола посту президента чимало. Тож хто саме може обійняти посаду президента, якщо з диктатором усе ж щось станеться – передбачити складно.

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