Путін сміється, – генерал Британії відверто про "мирні" пропозиції Трампа

Президент США Дональд Трамп, схоже, не усвідомлює, хто насправді є агресором у російсько-українській війні, тому наївно вірить, що зможе розпочати "мирний" діалог із диктатором Владіміром Путіним.

Тим часом глава Кремля лише глузує з нього, адже час працює винятково на користь Росії. Таку думку в розмові з 24 Каналом висловив генерал-майор у відставці Збройних сил Великої Британії Руперт Джонс.

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Як Трамп грає на користь Путіна

На думку генерал-майора у відставці, Трамп не розуміє менталітету Росії. Він не усвідомлює ні походження російсько-української війни, ні того, хто є агресором, а тому вірить у мирний процес, який намагається ініціювати з росіянами. На переконання Джонса, такі спроби не приведуть до реальних результатів.

Він зазначив, що Трамп просуває ідею мирних переговорів з марнославства та повного нерозуміння стратегічної геополітичної ситуації, а також специфіки російського способу ведення війни.

Тим часом Путін, хоч і не є видатним стратегом, але є дуже вправним опортуністом, схоже, лише сміється з ініціативи Трампа, оскільки вона йде йому на руку,

– наголосив він.

Коли бойові дії зупиняються, ситуація на місцях визначає хід подій – саме тому для України критично важливо зайняти якнайсильніші позиції.

Коли війна наближатиметься до завершення, президент України Володимир Зеленський матиме дуже сильну переговорну позицію. Натомість Путін прагне досягти протилежного.

Очевидно, що саме з цієї причини останніми тижнями він так активно наполягає на поверненні Курської області. Адже він розуміє, що контроль України над цією територією стане потужним козирем у переговорах.

Я завжди вважав, що стратегія українців та президента Зеленського щодо захоплення цього шматка російської території була розумною і стратегічно обґрунтованою,

– зазначив Руперт Джонс.

Тепер Путін намагається максимально убезпечити території на випадок, якщо буде змушений сісти за стіл переговорів. Проте генерал Британії не бачить, щоб США наразі мали у своєму розпорядженні щось дієве для проведення таких перемовин. Це виглядає як невдала ідея.

На жаль, позиція Сполучених Штатів сьогодні далека від тієї сили, яку вони демонстрували в минулому. Як нація, вони здатні на значно більше. Не потрібно втрачати віру в Америку – вона зробила багато великого за останні десятиліття. Проте нині США заплуталися, поводяться наївно і, в результаті, грають на руку Путіну.

Журналісти CNN уже вважають, що "великоднє перемир'я" – інформаційна пастка, оскільки Росія вкотре використає цей час для перегрупування та нарощення сил. Водночас перемир'я може бути вигідним для Трампа.