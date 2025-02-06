Лукашенко під загрозою: чи втягне Путін у війну Білорусь

Російський керівник Владімір Путін може дійсно спробувати втягнути Білорусь у війну. Подейкують, що він уже має резервні війська, які може перекинути на білоруську територію.

Якщо самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко не погодиться, його перебування на посаді опиниться під загрозою. Таким припущенням з 24 Каналом поділився засновник руху "Демократическая Россия" Євген Савостьянов.

Дивіться також Білорусь розпочала експорт реактивних БпЛА з функцією камікадзе

Що зробить Путін, якщо не втягне Білорусь у війну

Один із методів тиску на Росію полягає у потенційному розміщенні військ НАТО на українсько-білоруському кордоні, що дозволить Україні перемістити війська на ключові напрямки. Очевидно, що Путін спробує перетворити кордон зі спокійної лінії розмежування на фронт. Для цього йому необхідно різко збільшити чисельність своїх військ.

Проте ширяться чутки, що росіяни вже мають резервну армію, яку можуть в будь-який момент розгорнути й перекинути в Білорусь.

Вважаю, що така ймовірність є, і вона велика (про втягнення Білорусі у війну – 24 Канал). Її потрібно навсправжки розглядати. Вона є одним із найпоширеніших варіантів розвитку подій під час бойових дій,

– зазначив Євген Савостьянов.

Оскільки країна з чисельною перевагою завжди зацікавлена в розширенні протяжності лінії фронту. Тому, цілком імовірно, що Путін дотисне Лукашенка, щоб той напряму залучив Білорусь до бойових дій. Якщо ж цього не відбудеться, диктатор, ймовірно, замінить Лукашенка.

Зазначимо, як заявив президент України Володимир Зеленський, Путін зробить все, щоб втягнути у війну Білорусь. Також голова держави попередив про можливі провокації проти Польщі та Балтійських країн.