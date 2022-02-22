Путін страшніший за Гітлера, в нього є ядерна бомба, – Піонтковський

Діяльність Володимира Путіна часто порівнюють з політикою Адольфа Гітлера. Однак очільник Кремля може бути набагато небезпечнішим через наявність ядерного озброєння.

Таку думку російський публіцист Андрій Піонтковський озвучив в ефірі 24 каналу. За його словами, Путін розуміє, що поступається НАТО у військово-конвенційному відношенні, але у нього є ядерна зброя.

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Він (Путін – 24 канал) страшніший за Гітлера, у Гітлера не було ядерної бомби,

– сказав Піонтковський.

Водночас публіцист наголошує, що ядерна зброя Росії – це не лише проблема України, але й всього світу.

"Чому Путін себе так нахабно поводить? Він впевнений, що підвищуючи весь час ставки, він опиниться на тому рівні, де Захід відступить. Путін не любить визнавати, що його хтось перевершує", – додав він.

Війна між Україною та Росією: останні новини

21 лютого Володимир Путін оголосив про визнання "незалежності" квазіреспублік на тимчасово окупованій території України. Цивілізований світ засудив такі дії Москви, деякі країни вже почали вводити жорсткі санкції.

Після "визнання" бойовиків глава Кремля почав зазіхати на усю територію Донецької та Луганської областей та заговорив про так звані "конституції" квазіреспублік.

На цьому Путін не зупинився. Очільник Кремля хоче офіційно "затвердити" введення військ в псевдореспубліки. Відповідне подання вже схвалила Рада федерації.

Ефір з Андрієм Піонтковським на 24 каналі: дивіться відео