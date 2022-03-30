Путін створив глобальну продовольчу кризу, коли напав на Україну, – Держдеп США
Джерело:CNN
Росія вранці 24 лютого розв'язала повномасштабну війну проти України. Дії держави-терориста призвели до глобальної продовольчої кризи.
Наслідки російської агресії вже відчули в усьому світі. Про це повідомила заступниця держсекретаря США Венді Шерман під час засідання ООН 29 березня.
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Дипломатка зазначила, що Росія розбомбила щонайменше три цивільні кораблі, які перевозили товари з Чорного моря. Також ВМС окупанта блокують доступ до українських портів:
- перекриваючи можливість Україні експортувати зерно;
- не даючи близько 94 кораблям з продовольством досягти Середземного моря.
Поки Путін продовжуватиме свою війну, поки російські сили продовжують бомбардувати українські міста та блокувати конвої з допомогою, поки мирні жителі в облозі не зможуть дістатися до безпечного місця, ця гуманітарна криза лише посилюватиметься,
– сказала Венді Шерман.
"Цю війну розпочав Путін. Він створив цю глобальну продовольчу кризу", – наголосила дипломатка.
13 мільйонів людей – у небезпеці
- Вона підкреслила, що близько 13 мільйонів людей у всьому світі можуть опинитися в стані продовольчої небезпеки через вторгнення Росії в Україну.
- Венді Шерман додала, що близько 30% світового експорту пшениці, 20% кукурудзи та 75% соняшникової олії надходять з Чорноморського регіону.