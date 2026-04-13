Путін посилив ППО на Валдаї: про що це свідчить паніка диктатора

Росія почала посилювати протиповітряну оборону на Валдаї, де розташована одна з резиденцій Володимира Путіна. Це рішення привернуло увагу не лише через сам об'єкт, а й через те, що Кремль знову кидає додатковий захист у глибокий тил.

Політолог Ігор Чаленко в ефірі 24 Каналу пояснив, що така активність навколо Валдая багато говорить про страхи самого російського диктатора. За його словами, ця історія показує не тільки особисту паніку Путіна, а й дещо важливіше для всієї російської системи оборони.

Удари по російському тилу посилили паніку в Кремлі

Після ударів по Усть-Лузі, Приморську та інших об'єктах у глибокому тилу в Росії вже не можуть робити вигляд, що війна далеко і все під контролем. Такі атаки показали, що навіть там, де Кремль звик почуватися в безпеці, російська ППО не дає повної гарантії.

Нагадаємо: У ніч на 7 квітня Сили оборони уразили нафтовий термінал "Усть-Луга Ойл" у Ленінградській області, де пошкодили 3 резервуари підприємства "Транснефть-Балтика".

Саме це і посилило тривогу навколо резиденцій Путіна та інших чутливих для нього місць.

Якщо в Ленінградській області відбувається такий собі фестиваль феєрверків в Усть-Лузі та Приморську, то і з резиденціями Путіна може бути щось схоже,

– наголосив Чаленко.

Покладатися на російських військових у цій темі Путін уже не може. Тому замість упевненості в захисті з'являється нервова спроба закривати додатковими комплексами навіть ті об'єкти, які раніше вважалися глибоким тилом.

ППО Путіна на Валдаї

Посилення ППО на Валдаї не означає, що саме цю резиденцію Україна розглядає як пріоритетну ціль. Українські удари йдуть по військових об'єктах, паливно-енергетичній інфраструктурі та центрах ухвалення рішень, а всі знають, де цей центр у Росії.

Я думаю, що це загалом питання фобій Путіна, який розуміє, що їхнє ППО діряве,

– наголосив Чаленко.

Тому на Валдай стягнули ще сім комплексів, хоча цього ресурсу бракує і в інших точках. Це добре показує, що для російського диктатора зараз важливіше власне заспокоєння, ніж захист справді критичних об'єктів.

Замість того, щоб ці комплекси стояли на ключових позиціях, що стосується НПЗ, перевалки, Москви чи фронту, їх стягують далі, щоб охороняти путінські резиденції. Це тотальний абсурд і демонстрація пріоритетів російського диктатора,

– підсумував політолог.

Валдай у цій історії радше показує паніку, ніж силу. Коли Путін починає будувати біля своїх резиденцій таку ж ешелоновану оборону, як навколо Москви, це означає, що почуття безпеки в нього вже немає.

