Трішки спізнився: Путін тільки тепер згадав про аптечки для військових
Повномасштабна війна в Україні триває вже понад 8 місяців, а Владімір Путін тільки тепер згадав про аптечки для окупантів. Тим часом ЗСУ ліквідували вже понад 73 тисячі російських солдатів.
Путін згадав про аптечки
Схоже, саме ця вражаюча цифра й змусила агресора заговорити про аптечки. Його заяву поширили російські пропагандистські ЗМІ, повідомляє 24 канал.
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Президент Росії заявив, що при екіпіруванні військових слід враховувати думку самих військових. Мовляв, ті знають, що їм треба, а що – ні.
По кожному елементу екіпірування збройних сил Росії слід враховувати думку тих, хто безпосередньо їх використовує. Мовиться про спорядження та аптечки,
– сказав Путін.
Можливо, очільнику Кремля варто було потурбуватися про це раніше, а не використовувати більшу частину своєю армії як "гарматне м'ясо". Ну а тепер вже трохи запізно – 73 270 окупантів вже "на концерті Кобзона", вернутися з нього вони не зможуть.
Що відомо про втрати російської армії на війні
Збройні Сили України вже всьому світу показали, що вони роблять з "другою армією світу". Лише за минулу добу, 1 листопада, вони ліквідували 800 російських окупантів. Втрати ворога у техніці становлять:
- танків – 2 714;
- бойових броньованих машин – 5 525;
- артилерійських систем – 1 733;
- РСЗВ – 387;
- засобів ППО – 198;
- літаків – 277;
- гелікоптерів – 258;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1 438;
- крилатих ракет – 397;
- кораблів та катерів – 16;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4 153;
- спеціальна техніка – 154.
При цьому кількість вбитих російських солдатів росте з кожним днем, а просування росіян на фронті – навпаки "від'ємне".
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