Путін тиснутиме на Лукашенка, треба готуватися до вторгнення білоруської армії, – експерт

У мережі оприлюднили відео, на яких видно, що білоруську військову техніку, зокрема БМП та ЗРК, перекидають ближче до кордону з Україною – у Брестську область. Експерт вважає, що Путін до останнього тиснутиме на Лукашенка, тож Україні треба готуватися до вторгнення і білоруської армії.

Про це 24 каналу повідомив військовий експерт Олег Жданов. За його словами, перетягування техніки може свідчити про підготовку білоруської армії до вторгнення в Україну.

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Треба готуватися до відсічі білоруської армії

Експерт раніше наголошував, що 50 на 50 – це відношення того, чи втрутиться Лукашенко у війну. Жданов вважає, що Путін буде тиснути на Лукашенка всіма силами, щоб той таки втрутився.

Як це буде виглядати – невідомо. Білорусь перекидає 37 БМП – це мотострілецький батальйон… Я думаю, що якщо вони так нарощують сили, то треба готуватися до вторгнення білоруської армії,

– заявив експерт.

На його думку, білоруси можуть не залишити нам вибору, тому Україна буде оборонятися.

Чи несе загрозу білоруська армія

Військовий експерт додав, що на відео видно БМП-2 – це сучасна техніка. Також у складі ешелону їхало 2 пасажирських вагони, в них зазвичай перевозять особовий склад.

"А батальйон на БМП – це доволі загрозлива сила, і нехтувати цим не треба… Тому там було 37 БМП, ще близько 200 людей з мотострілецького підрозділу Білорусі їхали у вагонах", – зазначив Жданов.

За словами експерта, це, можливо, формування наступального угруповання військ з Білорусі.

Так, білоруська армія не має бойового досвіду та ніде не воювала, та може сформувати на сьогодні близько 25 тисяч військових. Побачимо, що вони можуть зробити проти наших Збройних Сил,

– каже Жданов.

Білоруси вже воюють проти ЗСУ

Експерт зазначив, що вони вже воюють в Україні.

"З'явилася інформація, що білоруських найманців у російській формі помітили на Запорізькому напрямку. Тому вони піддалися агітуванню, підписали контракти та воюють у складі ЗС Росії", – зізнався Жданов.

До слова, наприкінці травня Білорусь анонсувала військові навчання біля українського кордону. Вони відбуватимуться з 22 червня до 1 липня в Гомельській області. Також до 4 червня у Білорусі тривають заходи з перевірки бойової готовності.

Також раніше Олександр Лукашенко ухвалив рішення про створення оперативного командування на півдні – біля кордону з Україною. Мовляв, білоруські військові мають відпрацювати заходи із захисту своїх територій.

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